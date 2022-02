La crisi d’Ucraïna no sembla tenir fi i, malgrat els esforços diplomàtics desplegats en els darrers dies, la tensió no deixa de créixer. El president Vladímir Putin supervisarà avui uns exercicis de les forces nuclears russes en què es llançaran míssils balístics i de creuer, segons l’agència de notícies Interfax. Les maniobres implicaran soldats del districte militar Sud de Rússia, les forces aeroespacials, les forces estratègiques i les flotes russes del nord i del mar Negre. L’objectiu d’aquestes maniobres és, segons el Ministeri de Defensa rus, «provar el nivell de preparació» de les forces involucrades i la «fiabilitat de les armes estratègiques nuclears i no nuclears».

Les forces «estratègiques» russes, en la seva definició més àmplia, serveixen per respondre a les amenaces, fins i tot en cas de guerra nuclear. Estan equipades amb míssils d’abast intercontinental, bombarders estratègics de llarg abast, submarins, vaixells de superfície i una aviació naval amb míssils convencionals també de llarg abast.

La concentració militar russa a prop d’Ucraïna i l’anunci d’aquestes noves maniobres ha fet créixer el temor que Moscou pugui atacar el veí de l’oest, malgrat que a principis d’aquesta setmana va anunciar un replegament de les tropes qüestionat per l’OTAN i els Estats Units.

Fòrum a Munic

Una preocupació que va marcar la Conferència de Seguretat de Munic (MSC), fòrum que se celebra anualment a la ciutat alemanya. Aquest any hi participen 30 caps d’Estat i de Govern. Per primera vegada des del 1991 no assisteix cap delegació oficial de Moscou. El ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, era un habitual, tot i ser un fòrum clarament hostil per als interessos de Moscou.

El secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, va insistir ahir en els dubtes sobre «si el camí elegit per Rússia és el diplomàtic». Per a Blinken, les «tàctiques coercitives» de Moscou contra Ucraïna ja estan en funcionament, inclosa l’ampliació de «tropes d’avantguarda» a prop de la frontera amb el país veí. Washington estima que Rússia té desplegats al voltant d’Ucraïna entre 169.000 i 190.000 soldats, davant dels 100.000 del 30 de gener.

Rússia crea «falses provocacions» a l’est d’Ucraïna per «haver de respondre» i, en última instància, «cometre una nova agressió» contra el país, va assenyalar. I en termes similars es va expressar la cap de la diplomàcia alemanya, Annalena Baerbock, que va defensar que l’escenari més probable no és un atac rus a gran escala, sinó una operació de falsa bandera o un cop d’Estat. «Una invasió en tota regla és possible, però no estic segura que aquest sigui realment l’escenari més probable». Baerbock va dir que «no es tracta d’una crisi ucraïnesa, sinó d’una crisi russa» i va advertir que el moment actual és un dels més perillosos perquè «la provocació i la desinformació es poden convertir en una escalada més gran». Tot i això, la cap de la diplomàcia alemanya va afirmar que el seu país seguirà apostant per la via diplomàtica.

A l’altre front i en la reunió ahir a Moscou de Putin amb el seu gran aliat, el president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, el mandatari rus va advertir sobre l’«agreujament» del conflicte a l’est d’Ucraïna, on l’Exèrcit ucraïnès s’enfronta des del 2014 a milícies separatistes prorruses.