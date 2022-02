Ha estat una allau de revelacions originades gairebé sempre als serveis d’intel·ligència, i que abasten des de moviments de tropes russes fins a desplegaments militars al costat de la frontera amb Ucraïna, eventuals plans per substituir l’actual Govern europeista ucraïnès per un altre de caràcter prorus, i fins i tot possibles atemptats de falsa bandera duts a terme per elements russos per justificar un atac o invasió. Des dels inicis de la crisi ucraïnesa, l’Administració Biden ha utilitzat, de manera inusitadament agressiva i en estreta coordinació amb el Regne Unit, la informació que manejava, posant-la a disposició de l’opinió pública amb gran rapidesa i informant per endavant de possibles plans del Kremlin al país veí. Encara que els efectes d’aquesta política informativa encara han de ser estudiats, molts experts consideren que, com a mínim, està impedint a les autoritats russes desplegar les seves habituals tècniques de desinformació, a més de posar a la defensiva Moscou i estendre el desconcert en les seves files.

«Hem après molt, especialment des del 2014, sobre com Rússia utilitza l’espai informatiu com a part del seu aparell de seguretat i militar», assegura Emily J. Horne, portaveu del Consell Nacional de Seguretat. «I hem après com impedir que algunes d’aquestes informacions tinguin un impacte en aquest espai», continua. Es tracta d’una estratègia guanyadora, almenys a curt termini, segons afirma a El País Angela Stent, agent d’intel·ligència per a Àsia i Euràsia entre el 2004 i el 2006. «Si hi ha una incursió, els EUA poden dir que ja ho van advertir; si no es produeix, poden dir que la van impedir destapant els plans», continua.

Revelar els plans que podria estar estudiant el Kremlin a l’estat veí té a més l’efecte addicional de desmoralitzar i desconcertar el rival, opinen els experts: donen a entendre que van al davant i que disposen d’un elevat grau de penetració en un país com Rússia, en què els serveis secrets constitueixen un dels pilars més importants de l’Estat. És una forma de l’Administració Biden de demostrar als russos que Washington «sap què estan fent», alhora que «compromet les seves operacions», va explicar James C Johnson, exsecretari de seguretat interior nord-americana, a The New York Times.

Cosa que, a més, sembla que s’està materialitzant en estreta coordinació amb el Regne Unit, amb els serveis d’intel·ligència dels quals els EUA mantenen una estreta cooperació. «Tenim informació que indica que el Govern rus planeja instal·lar a Kíev un líder prorus», va denunciar la ministra d’Exteriors britànica, Lis Truss, posant nom fins i tot al personatge que es faria càrrec del país: Ievhén Murayev, líder d’un petit partit polític prorús.

La resposta de Moscou ha estat acusar Washington i Londres de desinformació, encara que, això sí, donant a entendre amb el seu comportament que per primera vegada en aquest repunt de les tensions geopolítiques amb Occident han perdut la iniciativa en la guerra informativa i l’única cosa que poden fer és reaccionar. En un to de triomfalisme una mica forçat, la portaveu d’Exteriors, Maria Zajárova, va qualificar l’anunci de l’inici del replegament de les tropes russes desplegades al costat de la frontera amb Ucraïna com «el dia que la propaganda occidental va ser humiliada i destruïda sense haver disparat ni un sol tret».