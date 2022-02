El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha advertit que Rússia planeja la que podria ser «la guerra més gran a Europa des de 1945». Aquest diumenge en una entrevista en la BBC, el ‘premier’ també ha assenyalat que el Regne Unit i els EUA impediran que les empreses russes comerciïn en dòlars i lliures si Rússia envaeix Ucraïna.

Preguntat per si creu que la invasió és imminent, Johnson ha dit que «això és el que apunten les evidències». «Tots els senyals afirmen que el pla en algun sentit ja ha començat». El ‘premier’ ha explicat que el president dels EUA, Joe Biden, ha traslladat als seus aliats que la informació dels serveis d’intel·ligència suggereix que les tropes russes no només planegen entrar a Ucraïna per l’est, via el Donbass, sinó també pel sud des de Bielorússia –aliat del Kremlin– i pels voltants de la capital, Kíev. «Lamento dir que el pla que estem veient és per a una cosa que podria ser la guerra més gran a Europa des de 1945», ha dit.

I avisa que la població «necessita entendre el cost en vides humanes que això suposarà», no només per als ucraïnesos, ha dit, sinó també per als «joves russos».

Johnson s’ha referit a les dures sancions econòmiques que Occident prepara si Rússia envaeix Ucraïna. Dissabte l’OTAN i la Unió Europea ja les van avançar en el marc de la Conferència de Seguretat de Munic. Johnson ha apuntat que les sancions del Regne Unit tindran més abast del suggerit fins ara. Així, ha assegurat que, juntament amb els EUA, impediran a les empreses russes «comerciar amb lliures i dòlars», una mesura que, ha dit, tindrà un impacte «molt, molt dur».

Aquest diumenge, Biden reuneix el seu Consell de Seguretat Nacional per parlar sobre la situació a Ucraïna, segons ha informat la Casa Blanca. També està previst que el president rus, Vladímir Putin, mantingui una conversa amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron. Tot això en plena escalada de la tensió –amb encreuament d’acusacions de trencar l’alto el foc i amb exercicis militars russos inclosos– que fa témer que, efectivament, la invasió sigui imminent.