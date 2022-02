Pablo Casado ha donat per bones les explicacions sobre els contractes a dit del germà d’Isabel Díaz Ayuso i fonts de Gènova consideren que l’expedient obert a la presidenta es podrà tancar en els propers dies, quan es reuneixi el comitè de drets i garanties. La notícia va arribar un dia després que Casado convoqués la dirigent madrilenya a la seu nacional de Gènova i la reunió acabés de manera «infructuosa», segons fonts de la Comunitat. L’objectiu era emetre un comunicat conjunt, cosa que no van aconseguir.

En la reunió, la cap de l’executiu madrileny va oferir documentació, donada a conèixer divendres al matí en un comunicat, segons la qual Tomás Díaz Ayuso havia cobrat 55.580 euros per portar mascaretes de la Xina. L’empresa encarregada, es podia llegir al text, va pagar al seu germà «no per una comissió» per obtenir un contracte públic, sinó per haver fet determinades tasques.

L’expedient es tancarà quan ni tan sols s’havia nomenat un instructor per fer-ho. Casado considera que les explicacions són «suficients» i celebra que hagin arribat «cinc mesos després» que les demanés «per primera vegada».

Segons la Puerta del Sol, en canvi, aquest gest es deu al temor de la cúpula de la formació per la manifestació convocada per a avui a les dotze del migdia davant de la seu central per demanar la dimissió de Casado. Per a la tarda d’ahir n’hi havia una altra anunciada amb l’objectiu de protestar per les presumptes comissions que s’hauria endut Tomás Díaz Ayuso, però no hi va haver ni un manifestant, informa Juanjo Fernández.

Les hostilitats entre el líder del PP i la presidenta de la Comunitat de Madrid es van desencadenar dijous després que alguns mitjans publiquessin que la direcció nacional dels populars havia demanat espiar la política madrilenya per buscar-li draps bruts. Posteriorment, el secretari general, Teodoro García Egea, i també el mateix Casado van acusar públicament la seva companya de files d’intentar ocultar el paper de comissionista del seu germà en contractes a dit signats amb la Comunitat de Madrid.

Acusacions de xantatge

Els responsables del PP nacional van relatar que, en dues reunions al setembre i a l’octubre, li van demanar més informació sobre aquests negocis del seu familiar i que la presidenta mai no li va donar. Ella, en canvi, assegura que a la primera reunió, Casado li va plantejar el cas com un xantatge. O acabava amb la reclamació de posar ja data al congrés del PP de Madrid o ell trauria el «dossier» del seu germà.

Divendres al matí, el president del PP a Galícia, Alberto Núñez Feijóo, li va demanar explícitament a Casado que es plantegés una reunió cara a cara amb Ayuso sense intermediaris amb la intenció que tots dos poguessin xerrar obertament en un ambient el menys hostil possible. Feijóo va expressar a Casado que el maneig del conflicte entre tots dos estava sent desencertat. El líder gallec va amenaçar amb la necessitat de convocar un congrés extraordinari si el president no feia el possible per taponar l’«hemorràgia» que està patint el PP.