La tempesta Eunice, que ja ha causat almenys 14 morts, importants danys materials i talls d’electricitat, va continuar devastant el nord-oest d’Europa, amb fortes ràfegues de vent a la costa alemanya. La tempesta es va formar a Irlanda i va passar per parts del Regne Unit divendres, després pel nord de França i els països del Benelux (Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg) abans de continuar cap a Dinamarca i Alemanya, on el terç del nord del país va ser posat en alerta vermella.

«Hi ha risc de ràfegues amb força de tempesta greu (nivell 3 de 4) amb una ràfega màxima d’entre 100 i 115 quilòmetres per hora», va advertir el servei meteorològic alemany, alertant del risc d’arbres arrencats, caiguda de branques i danys a les teulades. «Mantingueu-vos allunyats en particular d’edificis, arbres, bastides i línies elèctriques. Si és possible, eviteu quedar-vos al carrer», van afegir.

Centenars de vols, trens i transbordadors van ser cancel·lats a tot el nord-oest d’Europa a causa dels vents d’Eunice, menys de 48 hores després que la tempesta Dudley causés almenys sis morts a Polònia i Alemanya. A l’hora de tancar aquesta edició s’havien notificat 14 morts provocades per Eunice: dues a Polònia i Alemanya, quatre als Països Baixos, tres a Anglaterra, dues a Bèlgica i una a Irlanda. Moltes d’aquestes morts van ser causades per la caiguda d’arbres sobre els vehicles.

Als Països Baixos, desenes de cases van ser evacuades a la capital, La Haia, davant el temor que la torre d’una església s’esfondrés. La xarxa ferroviària neerlandesa va quedar interrompuda i els serveis del tren Amsterdam-Brussel·les es van interrompre, encara que un portaveu va explicar que es reprendrien aviat.

Segons l’oficina meteorològica britànica, és probable que les operacions de neteja es vegin pertorbades per un nou vendaval, menys fort, que s’espera en algunes zones del Regne Unit. Almenys 400.000 llars seguien ahir sense electricitat.

A Polònia, hi havia 194.000 persones sense electricitat, segons les autoritats locals, i diverses connexions ferroviàries van ser suspeses.

A Anglaterra es va registrar una ràfega sense precedents de 196 quilòmetres per hora a l’illa de Wight, mentre que n’hi va haver d’altres a terra ferma de més de 110, també a l’aeroport londinenc de Heathrow, on alguns avions van tenir problemes per aterrar i enlairar-se.

El servei meteorològic britànic va emetre una alerta vermella per al sud de Gal·les i el sud d’Anglaterra, inclosa Londres. És la primera vegada que la capital britànica arriba a aquest nivell d’alerta des que es va introduir el sistema el 2011.

Al nord de França, unes 30 persones van resultar ferides en accidents de trànsit relacionats amb el vent, les caigudes o el despreniment de materials. Al voltant de 75.000 llars estaven ahir sense electricitat.