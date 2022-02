El president francès, Emmanuel Macron, i el president rus, Vladimir Putin, han mantingut aquest diumenge una conversa telefònica en un "últim intent" per evitar una guerra a Ucraïna. En la xerrada –que s'ha allargat prop d'una hora i quaranta cinc minuts- Macron i Putin han acordat "treballar intensament" per aconseguir un alto el foc a la zona del Donbass, a l'est d'Ucraïna. "Cal donar prioritat a una solució diplomàtica a la crisi actual i fer tot el possible per aconseguir-la. Per això, s'ha determinat que el Grup Trilateral de Contacte (Ucraïna, Rússia i OSCE) es reuneixi en les properes hores amb l'objectiu d'obtenir de totes les parts implicades un compromís d'alto el foc", ha precisat l'Elisi en un comunicat.

En paral·lel, ambdós mandataris també han pactat que el ministre francès de Relacions Exteriors, Jean-Yves Le Drian, es citi amb el seu homòleg rus, Serguéi Lavrov, en els propers dies per intentar acostar posicions. "Aquesta feina diplomàtica ha de permetre avançar sobre la base de les últimes converses entre totes les parts interessades i aconseguir, si es donen les condicions, una reunió al més alt nivell per definir un nou ordre de pau i seguretat a Europa", han continuat des de la presidència francesa. "Per aconseguir-ho, Putin i Macron s'han compromès a realitzar totes les accions útils per evitar l'escalada, reduir els riscos i preservar la pau", ha conclòs l'Elisi. El Kremlin acusa Ucraïna de la situació al Donbass Per la seva banda, el Kremlin també ha llançat un comunicat sobre la conversa telefònica entre el president rus i el seu homòleg francès. El text reconeix que s'ha produït un "profund intercanvi de punts de vista" sobre la situació a Ucraïna entre Putin i Macron. El líder rus ha expressat al president francès la seva "gran preocupació" pel fort deteriorament de la situació al Donbass i ha assegurat que el motiu de l'escalada de la tensió a la zona "són les provocacions de les forces de seguretat d'Ucraïna". No obstant això, el Kremlin també considera convenient "intensificar la cerca de solucions per la via diplomàtica" a través de les cancelleries i els assessors polítics del líders europeus. "Aquests contactes han de contribuir a ajudar a restaurar l'alto el foc i a garantir la resolució del conflicte a la zona del Donbass", han afirmat fonts russes. Finalment, Putin hauria demanat a Macron que la OTAN i els Estats Units es "prenguin seriosament" les exigències de seguretat de Rússia. Tot plegat en el mateix dia que Rússia i Bielorússia han decidit prolongar els exercicis militars conjunts a la frontera nord amb Ucraïna. Inicialment, les maniobres militars havien de finalitzar aquest mateix diumenge, però ambdós països han acordat allargar-les "per les fortes tensions a Ucraïna". Boris Johnson afirma que Rússia planeja la guerra més gran a Europa des de 1945