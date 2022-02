La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistit aquest dilluns que el seu "compromís està i seguirà estant" a la Comunitat de Madrid, i ha llançat de nou dures crítiques al líder del PP, Pablo Casado, a qui ha acusat d'haver desplegat un "atac polític cruel" contra ella. "Madrid va bé, i quina pena haver de suportar aquesta situació", ha dit. Ha anunciat que malgrat que l'han "arrossegat maliciosament" a la Fiscalia, ella enviarà al ministeri Públic "tota la relació de documents que tenim" sobre el contracte del seu germà, Tomás, que va permetre "portar material quan els mercats estaven sense abastiment i la compra centralitzada del govern espanyol fracassava".

Ayuso ha fet aquestes manifestacions durant la inauguració d'una biblioteca a Boadilla del Monte, on ha recordat que va guanyar les eleccions fa menys d'un any i "per tant la vida a la Comunitat de Madrid seguirà amb normalitat".

Ha denunciat de nou que és víctima d'un "atac polític cruel" on li han negat "la presumpció d'innocència" i on "m'han pretès implicar en corrupcions i males pràctiques". I ha insistit que ella va tenir coneixement del contracte del seu germà un any i mig després que se signés, perquè "ningú del meu consell va intervenir en l'adjudicació".

Ayuso ha reiterat que ella ha estat víctima de múltiples intents de "desacreditar la seva imatge". "M'han atacat tant a mi com a l'honorabilitat del meu govern, però això és part de la política", però "si seguim amb aquestes pràctiques ningú voldrà venir a treballar en política perquè es destrossen famílies sense proves".

"La situació actual és insostenible"

Ayuso ha apostat perquè la crisi del PP acabi "aviat", perquè "ens estem dessagnant", "la situació és molt greu" i "cada dia que passa ens enfonsem a les enquestes". "Se li està fent un dany greu a la Comunitat de Madrid", ha dit, i "la situació actual és insostenible".

En aquest sentit ha afirmat que el perjudici que s'ha generat "a la Comunitat de Madrid" no pot quedar "gratuït". Ha denunciat que s'estan explicant als mitjans de comunicació "mitges veritats" sobre la seva família. "El que ha passat és molt greu i algú haurà de dir què ha passat i adoptar responsabilitats".