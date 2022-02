El president del partit, Pablo Casado, ha evitat aquest dilluns adoptar l'«última decisió» que li demanaven els barons del PP, però s'ha vist forçat a convocar per dilluns vinent la Junta Directiva Nacional, el màxim òrgan del PP format per 550 càrrecs del partit - tota la cúpula, diputats, alcaldes, càrrecs provincials del partit- que pot decidir si se celebra un congrés extraordinari per rellevar la direcció. És l'acord que ha adoptat per unanimitat amb els membres del seu equip per rebaixar la pressió dels barons, que s'han alineat per reclamar un relleu a la direcció del partit. L'encara president del PP ha optat per aquesta sortida després d'una reunió amb el seu Comitè de Direcció que ha durat vuit hores i mitja. Casado provarà de lliurar la batalla dilluns per evitar la convocatòria del Congrés extraordinari.

El seu objectiu és que els crítics no aconsegueixin les 2/3 parts de la Junta Directiva Nacional que necessiten per forçar el Congrés. Té a favor seu que bona part són càrrecs orgànics del partit designats per la direcció actual. Amb tot, en les últimes hores Casado ha anat perdent aliats. A primera hora del matí, el portaveu de la direcció i alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, feia pública la seva decisió de no continuar com a portaveu. Almeida no ha assistit tampoc a la reunió d'aquest dilluns de Génova. Al llarg del dia els barons també li han assenyalat la porta de sortida. Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco i també Isabel Díaz Ayuso li han reclamat que plegui i es convoqui un congrés extraordinari.

S'hi ha sumat veus del mateix Comitè de Direcció com la presidenta del Comitè Electoral, Belén Hoyo, i de diversos vicesecretaris, que segons la Cadena Ser i El Periódico de España han amenaçat de dimitir si no cessa el seu número dos, Teodoro García Egea, i convoca el màxim òrgan del partit per elegir nova direcció. Mentrestant, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantingut la seva ofensiva contra la direcció aquest dilluns en un acte a Boadilla del Monte on ha tornat a acusar Casado d'haver-la atacat per mitjà de la seva família. Segons Ayuso, «la situació és insostenible» i «cada dia que passa el PP va a pitjor». Cal, ha dit, «un gir absolut». Alberto Núñez Feijóo li ha demanat aquest dilluns que adopti una «última decisió» per treure el PP de la situació de «col·lapse», i Alfonso Fernández Mañueco ha reclamat una solució «ràpida, immediata i eficaç».

Fonts del PP de Galícia han confirmat aquest dilluns els contactes entre Feijóo i la presidenta de la Comunitat de Madrid, que segons una informació d'El Periódico van concloure que Casado ha d'abandonar la direcció de la formació. La Vanguardia ha fet públic que Ayuso, Feijóo, Mañueco i el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, s'han aliat per demanar la sortida de Casado. Paral·lelament, ha circulat un manifest impulsat des d'alguns perfils de Twitter de dirigents gallecs que demana una convocatòria urgent del Comitè Executiu per designar una direcció provisional fins que se celebri el congrés extraordinari.

Unitat

A la sortida de la reunió, la delegada de Cultura, Turisme i Esport de Madrid, Andrea Levy, ha subratllat que ara allò «important» és que «tots sortim units d'aquest procés», i ha demanat «que no hi hagi dos bàndols». Levy ha recordat que el PP «continua essent un partit molt important» i ha lamentat que «l'esquinç» que ha «sofert» la formació els últims dies «li fa mal a tothom». Enmig de crits de 'Casado dimissió' davant la seu del partit, Levy també ha demanat «respecte» per als càrrecs del partit.