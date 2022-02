Menys d’un mes. Fins i tot menys d’una setmana. Un sol dia és suficient en el cercle viciós de la política espanyola perquè canviï la direcció del vent i aquell que estava molt optimista assisteixi sorprès a com els seus rivals passen d’estirar-se els cabells a fregar-se les mans amb les seves crisis internes. El PP ha provat aquesta medicina després d’una setmana d’implosió: el cop electoral a Castella i Lleó es va veure acompanyat immediatament per la guerra civil entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso. I ràpidament el PP ha passat de trepitjar-li els talons al PSOE a quedar-se per sota del registre actual.

El triomf pírric del PP a Castella i Lleó va deixar Casado en una situació de debilitat que ha permès a les esquerres retallar terreny a les dretes. Tot i que els comicis castellano-lleonesos tampoc li van anar gaire bé, el president del Govern guanyaria avui les eleccions generals amb 5,4 punts d’avantatge respecte el PP, encara que amb un resultat pitjor que el que va aconseguir l’any 2019. Segons el baròmetre del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop), Sánchez obtindria el 26% dels vots i 110-113 escons (ara en té 120). Casado es quedaria amb el 20,6% dels sufragis i 85-88 diputats (avui en té 89). Cal destacar que el treball de camp de l’enquesta, a partir d’un miler d’entrevistes, es va fer del 14 al 16 de febrer, és a dir, els tres dies següents a les eleccions a Castella i Lleó, però just abans de la crisi entre Casado i Ayuso. Tot i això, el tomb ha estat total. A l’anterior sondeig del Gesop, publicat el juliol de l’any passat després dels canvis al Govern, el PSOE tenia un lleuger avantatge d’1,3 punts i dos escons, però és que el PP se situava llavors 5,4 punts i 30 diputats per sobre de la seva estimació actual. El desgast del PSOE i el PP és petroli, és clar, per als seus competidors a esquerra i dreta. I propulsat per les urnes a Castella i Lleó, Vox infligiria una nova mossegada electoral que el portaria fins al 18,2% dels vots i 66-69 parlamentaris (avui en té 52). Tres de cada quatre votants de Santiago Abascal el 2019 triarien avui la mateixa papereta, consignant així la fidelitat de vot més alta. També és l’electorat més mobilitzat, ja que el 90% dels votants garanteixen que anirien a votar si ara hi hagués eleccions, quan la mitjana de participació segura de l’enquesta és del 69,3%. El sorpasso de Vox al PP és ara una amenaça més gran que fa mig any, atès que la distància entre les dues formacions és de 2,4 punts i 20 diputats Per l’esquerra, Unides Podem ha frenat la seva erosió i aconseguiria el 12,5% dels vots i 34-36 escons (avui en té 35). Resistiria, sobretot, per l’embranzida de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que és la líder més valorada (4,9), la millor puntuada entre els seus propis votants i la que rep més nota entre l’electorat del PSOE que el mateix Sánchez. El bloc progressista es completaria amb els 5-6 diputats que obtindria Más País (avui en té tres), i el conservador, amb els 1-2 parlamentaris que podria salvar Ciutadans (ara en té 10) enmig de l’enèsima debacle electoral. La formació taronja només aconseguiria retenir un de cada cinc votants, la meitat dels que li van donar suport el 2019 estan avui indecisos i deixa escapar un de cada 10 en direcció al PP i el mateix, al PSOE. Així, la suma dels socis del Govern, que avui és de 155 diputats, es mouria en una forquilla de 144 a 149 escons, i només amb el suport del partit d’Iñigo Errejón podria igualar la seva marca actual. La suma de les tres dretes manté ara un avantatge d’una desena de diputats (152-159), una mica per sota del que tenia mesos enrere. Tot i aquest avantatge, Casado tindria poques opcions d’intentar desbancar Sánchez, i menys si Vox és aliat imprescindible. El PSOE continuaria necessitant, entre d’altres, la companyia d’ERC, que repetiria els 13 escons actuals.