Les autoritats de Grècia han informat que començaran a multar a partir d'aquest dilluns a unes 300.000 persones majors de 60 anys per no haver-se vacunat contra el coronavirus.

Les multes, que estan sent tramitades pel Ministeri de Governança Digital, començaran a ser emeses aquest dimarts, segons ha recollit el diari 'Kathimerini'. Així, a finals de setmana, les multes apareixeran en la pàgina web de l'agència tributària grega.

La llei indica que els ciutadans de més de 60 anys que no s'hagin vacunat abans del 17 de gener seran multats amb 100 euros al mes fins que es vacunin, si bé la quantia de la multa va ser de 50 euros al gener.

Això implicarà que uns 4.700 treballadors sanitaris no podran acudir a treballar fins al 31 de març i correran el risc de ser sotmesos a una suspensió d'ocupació i sou fins que acabi la pandèmia.

Per part seva, el ministre de l'Interior, Makis Voridis, ha assenyalat que prefereix no referir-se a aquesta situació com un "acomiadament". "L'acomiadament és quan deixo de treballar amb algú. Quan vaig als treballadors de la salut i els dic que per a donar serveis de salut cal vacunar-se, jo no he acomiadat a ningú, he posat una condició per a la prestació", ha asseverat.

Les multes no s'aplicaran, no obstant això, a aquelles persones que quedin exemptes per motius sanitaris.