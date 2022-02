“Quan vaig veure aquella fera enfront de mi volia morir-me; aquell dimoni va venir per mi. Va ser horrible”. Així rememora Julia Fernández Antuña l'atac d'un gos de raça pitbull que va patir a Pando (Langreo) el 26 de gener de 2019. Segons publica La Nueva España, del mateix grup editorial de Diari de Girona, Fernández Antuña va patir múltiples mossegades del gos als braços, cames i l'orella.

Ara, el Jutjat penal número 1 de Langreo acaba de dictar sentència condemnant a la propietària de l'animal a una pena de sis mesos de presó per dos delictes de lesions per imprudència greu, a més d'haver d'indemnitzar a la víctima amb 262.887 euros en concepte de lesions i seqüeles. Són dos delictes i no un, ja que el gos també va atacar a un altre home, tot i que amb menys gravetat. Això sí, la propietària del pitbull també haurà d'indemnitzar a aquest últim amb 13.106,20 euros.