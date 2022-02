El primer ministre britànic, Boris Johnson, va advertir que Rússia ja planeja la que podria ser «la guerra més gran a Europa des del 1945». En una entrevista a la BBC, el primer ministre britànic també va assenyalar que el Regne Unit i els EUA impediran que les empreses russes comerciïn en dòlars i lliures si Rússia envaeix Ucraïna.

Preguntat sobre si creu que la invasió és imminent, Johnson va assenyalar que «això és el que apunten les evidències». «Tots els senyals afirmen que el pla ja ha començat en algun sentit», va afegir. El primer ministre va explicar que el president dels EUA, Joe Biden, ha traslladat als seus aliats que la informació que manegen els serveis d’intel·ligència suggereix que les tropes russes no només planegen entrar a Ucraïna per l’est, via Donbàs, sinó també per el sud des de Bielorússia -aliat del Kremlin- i pels voltants de la capital, Kíev. «Lamento dir que el pla que estem veient és per a alguna cosa que podria ser la guerra més gran a Europa des del 1945», va assenyalar.

I va avisar que la població «necessita entendre el cost en vides humanes que això suposarà», no només per als ucraïnesos, va dir, sinó també per als «joves russos». Johnson es va referir a les dures sancions econòmiques que Occident prepara si Rússia envaeix Ucraïna. El primer ministre va assegurar que, juntament amb els EUA, impediran a les empreses russes «comerciar amb lliures i dòlars».