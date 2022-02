El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha confirmat aquest dilluns que els ciutadans que viuen a Anglaterra ja no s'hauran de confinar per culpa del coronavirus. "Aprenem a viure amb el virus i continuem protegint-nos a nosaltres mateixos i als altres sense restriccions a la nostra llibertat", ha dit Johnson en un discurs a la Cambra dels Comuns. La fi de les quarantenes, a partir de dijous, arriba perquè, segons el líder britànic, ja no cal assumir "l'elevat cost" de les restriccions. A partir de l'abril, el govern britànic deixarà de pagar els testos a la població general, garantint-ne un accés assequible, tot i que sí assumirà el cost de testejar la població més vulnerable.

Segons ha explicat el primer ministre, el programa del govern britànic per testejar, rastrejar i aïllar els contagis de covid entre 2020 i 2021 va superar tot el pressupost del departament d'Interior, i va arribar als 2.000 milions de lliures només l'últim mes de gener. "Demanem a la gent que sigui personalment responsable, com ho fem quan encoratgem als que agafen la grip a ser considerats amb les altres persones", ha dit Boris Johnson al referir-se a com cal que actuïn, a partir d'ara, els positius en covid-19. Segons Johnson, "és l'hora" de canviar l'estratègia des d'una basada en la protecció a través de mesures dictades pel govern, cap a una basada en les vacunes i els tractaments "com a primera línia de defensa". Pel primer ministre britànic, això és possible perquè la variant òmicron és menys lesiva. En tot cas, Johnson ha dit que el Regne Unit està preparat per a qualsevol futura eventualitat. Les mesures anunciades per Johnson afecten Anglaterra, però no Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, que tenen el seu propi sistema de salut.