L'Església catòlica espanyola se sotmetrà a una auditoria independent sobre els abusos sexuals a menors comesos en el seu si, segons ha informat la Conferència Episcopal Espanyola en un comunicat.

El president de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella, i el president de la firma legal Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Cremades, donaran a conèixer els detalls de l'auditoria aquest dimarts 22 de febrer.

El despatx professional obrirà una via independent per rebre eventuals denúncies, revisarà els procediments jurídics tendents a sancionar les pràctiques delictives i oferirà col·laboració a les autoritats per ajudar a esclarir els fets i establir un sistema de prevenció que satisfaci les demandes socials sobre aquesta qüestió, segons han informat les parts en un comunicat.