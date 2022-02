El duríssim pols entre Occident i Rússia no es relaxa. Cada dia, des de fa setmanes, sembla l’últim abans que comenci a sonar l’artilleria en una nova guerra a Europa. Però de la mateixa manera sempre sorgeix una nova conversa que sembla capaç d’evitar-ho. El president rus, Vladimir Putin, i el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, han tornat a parlar per fer tot el possible per recuperar l’alto el foc a la regió ucraïnesa de Donbàs, controlada per independentistes prorussos. La presidència francesa va qualificar les converses com un dels «últims esforços possibles i necessaris».

Durant els últims dies, l’escalada d’hostilitats a la zona entre l’exèrcit ucraïnès i les milícies proruses -de la qual es culpen mútuament- va fer témer un desenllaç fatal amb l’anunciada invasió russa. La reunió de Macron i Putin ha apaivagat l’escenari i n’ha sortit una nova trobada avui entre Rússia, Ucraïna i l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE). I el compromís de, un cop reprès l’alto el foc, plantejar una discussió més àmplia sobre la seguretat col·lectiva i l’estabilitat a Europa.

Tot i això, Putin va tornar mostrar la seva política d’aportar una de freda i una de calenta per alimentar la confusió. Abans de reunir-se amb Macron, va anunciar que les tropes russes no es retirarien de Bielorússia, tal com havia anunciat, sinó que allargarien les maniobres. Aquesta permanència de tropes, en el moment que havien de retirar-se, va tornar a augmentar els temors. Encara que el president rus es va comprometre més tard amb el seu homòleg francès a retirar-les així que acabin els exercicis.

Des de la Conferència de Seguretat de Munic, celebrada el passat cap de setmana -on la crisi ucraïnesa es va convertir en protagonista-, els líders occidentals no perdien detall del desenvolupament del nou intent diplomàtic del president francès. Rússia va estar absent de la cita per primera vegada des del 1991.

La vicepresidenta dels EUA, Kamala Harris, present a la ciutat alemanya, va dir dissabte que les sancions preparades en cas d’invasió serien molt dures i que el camí de la diplomàcia ja era molt estret. Tot i això, després de la trobada d’ahir entre Putin i Macron, el secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, va assegurar que el president Biden està disposat a reunir-se amb el seu homòleg rus si s’evita una guerra a Ucraïna.

«Però fins que els tancs realment estiguin rodant i els avions volant, aprofitarem cada oportunitat i cada minut que tinguem per veure si la diplomàcia encara pot dissuadir el president Putin», va dir Blinken a la cadena de televisió CNN. Biden, per part seva, tenia previst reunir-se ahir amb el seu consell de seguretat nacional per afrontar la crisi a Europa després de reiterar, en nombroses ocasions, que Rússia ja ha pres la decisió d’atacar.

Una crisi «decisiva»

Per al cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i el ministre espanyol d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, la crisi d’Ucraïna és «decisiva per a l’ordre global», tal com van destacar en la seva intervenció a la cita alemanya, on van afegir que està en joc el futur de l’actual ordre de seguretat a escala mundial, posat en qüestió per Rússia i la Xina.

En aquest context prebèl·lic, ciutadans ucraïnesos van sortir ahir al carrer a Kíev, la capital, per rememorar el vuitè aniversari de la revolució europeista de Maidan (2014) en què va ser deposat el líder prorus Víktor Ianukóvitx. Un episodi que guarda estretíssima relació amb el conflicte actual, ja que Putin va respondre a l’embat envaint la península de Crimea i avalant la revolta armada dels separatistes de l’est del país. Els ucraïnesos van recordar els més d’un centenar de morts en la repressió de les protestes.

Gairebé tots els morts es van produir entre el 18 i 20 de febrer del 2014, quan les forces de seguretat van decidir dispersar per la força les barricades de Maidan.