Quin estat de salut presenten avui els serveis espanyols de Salvament Marítim?

El seu estat de salut és acceptable, però el model és obsolet. Els mitjans no són els més adequats, hi ha una certa desorganització i manca de professionalitat en la cadena de comandament i hi ha un funcionament que no respon als interessos generals. Salvament té aquest any un pressupost de gairebé 165 milions, però no es tracta només de dotar Sasemar de mitjans i equips sinó també de respondre als nous desafiaments del segle XXI: el desenvolupament cientifico-tecnològic, la protecció del mar i les costes, els nous recursos marins, la cooperació internacional, etc.

És urgent una reforma?.

Cal actualitzar, perfeccionar i dur a terme la reforma del Salvament Marítim per aconseguir un funcionament i una coordinació òptima davant de qualsevol sinistre al mar. Cal racionalitzar l’acció de l’Estat al mar.

Assenyala els polítics?.

L’agenda política d’aquests últims anys no ha registrat iniciatives governamentals ni parlamentàries importants que ens facin pensar que hi ha una preocupació real cap a les noves qüestions marítimes. És una política d’Estat a la qual caldria parar més atenció, i la veritat és que Sasemar no compleix amb els reptes del present, malgrat l‘encomiable esforç diari de les seves tripulacions. Cal una acció pública adequada i capaç d’afrontar

prioritats com la seguretat de la navegació o la prevenció de la contaminació marina.

Quins canvis s’hi hauria d’introduir?

L’experiència acumulada davant els diferents sinistres marítims en les darreres dècades ens fa pensar que és urgent modificar i millorar la pròpia organització. És a dir, el model i els protocols

d’actuació quan es produeix un sinistre per poder prendre decisions de forma tècnica i no política, i realitzar una gestió òptima per reduir al màxim els danys humans i la contaminació marina.

Per això, des de la Fundació Phi-lippe Cousteau hem elevat a Presidència del Govern una proposta d’avantprojecte de Llei de Seguretat Marítima davant accidents al mar, salvament marítim i prevenció de la lluita contra la contaminació marina.

Què persegueix aquesta proposta?

Persegueix organitzar la resposta nacional davant d’accidents marítims i les seves derivades, com són el salvament i la protecció del medi ambient. Cal estructurar de forma més eficient la direcció nacional de seguretat marítima perquè, en cas d’accident, tant Sasemar com els serveis de salvament autonòmics i altres agències que donin suport a l’acció operin amb una direcció única i coordinats en una missió compartida. És essencial.

I en aquest context s’ha decidit a publicar Salvamento Marítimo. Mar y vida en España. Què aporta el llibre?.

El meu llibre no és per reivindicar el que vaig fer, sinó el que queda per fer i el que no em van deixar fer. A més de dades, anàlisi i solucions, el lector hi troba l’evolució de Sasemar des del seu naixement fins avui, aturant-nos no només en les batalles del passat, sinó també en les que encara avui queden per lliurar. A través del llibre es comprèn que, amb el pas del temps, la burocratització, l’absència de marins professionals i la manca de procediments transparents fan que no es compleixin els objectius fundacionals i que s’actuï amb ignorància i menyspreu absolut per la legislació marítima internacional. I a això s’uneix malbaratament i desorganització.

Els creadors del Salvament Marítim Espanyol teníem clar el mandat del Govern el 1986 de crear una Administració Marítima Civil i un Guardacostes, però hi va haver els que no ho van permetre i ho van fer fracassar.

Seguim sense Guardacostes...

Sí. Seguim sense guardacostes. Algú ens hauria d’explicar per què no s’ha complert encara aquest acord majoritari del Govern de

crear un Guardacostes. Si hagués existit un Guardacostes espanyol no hi hauria hagut Prestige, per exemple.

Seríem així més eficaços en el desafiament de la immigració?

Per descomptat. És una raó molt poderosa per posar en marxa un Servei Espanyol de Guardacostes, ja que l’actual servei mai va ser dissenyat per atendre els immigrants que es juguen la seva vida i la dels seus fills per aconseguir fugir de la misèria. Del 2018 al 2020 s’ha assistit immigrants que viatjaven en gairebé 5.200 pasteres.

Com podem protegir millor els que posen en perill la seva pròpia vida al mar?

Avui en dia es podria dir que Sasemar està exclusivament dedicat a la recollida i servei regulat de transport de migrants a pasteres a les zones de l’Estret, sud-est del litoral espanyol, Balears i Canàries, però manejat per màfies i interessos personals. És trist dir-ho, però de 2014 a avui hi ha registrats uns 25.000 immigrants morts al Mediterrani. Però més trist és que aquesta xifra només indica els nàufrags que detectem i localitzem, però, i els que no sabem? Per cada pastera que arriba a les nostres costes, quantes es perden sense detectar-les? Les tripulacions fan tots els dies esforços i es posen en risc per salvar éssers humans, però l’organització és avui incompatible amb la seguretat marítima.

Tot i això, s’han salvat també moltes vides.

Moltíssimes. Sasemar porta salvades fins avui més de 500.000 vides i ha evitat tragèdies i sinistres incomptables. Només en els darrers tres anys s’ha assistit més de 160.000 persones al mar, cosa que fa una mitjana de més 145 persones en perill al dia.

Això va ser el que, des del principi, el va fer creure en el projecte...

Vaig creure en el projecte perquè, com a marí, de seguida vaig veure el terrible buit que existia a Espanya en l’actuació de l’administració. Mancaven mitjans per salvar vides humanes al mar. Hi havia hagut accidents marítims importants en què havien mort moltes persones, i vaig creure que era necessari crear Sasemar. Mai vaig acceptar viure en un país que no protegeixi la vida dels seus ciutadans ni els seus recursos naturals, el seu hàbitat.

I Sasemar també és clau en el repte mediambiental...

El sistema actual de prevenció, salvament i lluita contra la con- taminació està compromès amb el desenvolupament sostenible. Des de la tragèdia del Prestige, el servei està molt centrat en la lluita contra els abocaments d’hidrocarburs. Actualment estan disminuint, però, en el seu lloc, creixen altres amenaces per a les quals estem menys preparats: el transport de substàncies químiques, les escombraries marines o les emissions procedents dels vaixells. Això requereix formació i inversions per a transformar el servei a mig termini. S’ha d’afrontar el repte de controlar les emissions del tràfic marítim, i és necessari potenciar la funció inspectora per comprovar que es compleixen les normes.