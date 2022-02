I, si no, em moro de gana. Així deia el conte infantil del gall que anava al casament d’un familiar i pel camí es va trobar una tifa de vaca on brillaven com si fossin llavors d’or diversos grans de blat que van despertar la gana de l’ocell. Així imagino jo ara mateix Pablo Casado davant la tessitura d’haver de decidir si pacta amb Vox o renuncia a governar a Castella i Lleó segons els resultats de les eleccions en aquesta autonomia.

Ja li està bé per imprudent. A ell o a qui li va aconsellar avançar aquestes eleccions per emprendre a partir de la seva victòria absoluta una reeixida marxa cap a la presidència d’Espanya. Un error de càlcul fatal que se’ls ha tornat en contra al líder conservador i al seu partit i que els pot suposar perdre el govern de Castella i Lleó i el futurible de la nació. Els va sortir malament la jugada o, com diria la meva mare, Casado va canviar el pit del pollastre (Ciutadans) pel pescot (Vox). Així que ara li toca afrontar els resultats de la decisió que marcarà la seva carrera política. Perquè es tracta de decidir entre ser el primer partit d’Europa que governa amb la ultradreta o repetir les eleccions, opció que segurament li restaria més vots dels que ja va perdre encara que les guanyés. La tercera opció: aconseguir l’abstenció dels socialistes, els seus enemics naturals a més d’estar dirigits pel seu dimoni particular (aquest famós Sánchez que és el culpable de tots els mals d’aquest país segons ell), suposaria renunciar a governar Andalusia i Múrcia i l’Ajuntament de Madrid, per posar tres exemples, i quedar en mans del seu gran opositor a partir d’aquell moment. Si pico em taco el bec i si no em moro de gana…

Durant el mes que falta per a la constitució de les Corts de Castella i Lleó i l’elecció del nou president del Govern veurem tota mena de moviments que poc tindran a veure amb les expectatives i els interessos dels habitants d’aquesta autonomia. Sí amb la dels partits polítics nacionals, que s’hi juguen el seu futur propi. Per primera vegada no són Catalunya, el País Basc o Madrid els que capitalitzen la política nacional, sinó una irrellevant en termes polítics fins avui comunitat autònoma, ni tan sols regió, ja que són dues, les dues envellides i cada cop més despoblades i oblidades, l’antiga Castella la Vella i Lleó, els votants de les quals sense voler han obert la caixa de Pandora que tots es volen treure de sobre tant a Espanya com a Europa.

Què fer amb la ultradreta és la pregunta que tots els demòcrates es fan i fins ara la resposta ha estat unànime: aïllar-la del joc polític. Però el Partit Popular espanyol, que fins ara ha jugat a la confusió: pacte a l’ombra però no govern amb la ultradreta (Andalusia, Múrcia, Madrid…), ara s’ha de treure la careta, ja que ja no li val aquest doble joc.

Abascal, el líder de Vox, cada vegada més encoratjat pel creixement de la seva formació, ha dit alt i clar que o entra al govern de Castella i Lleó o aquesta vegada no pacta. La pilota és a la teulada del PP, o, per ser més exactes, a la de Pablo Casado, l’ambició del qual l’ha portat a convertir-se en el gall del conte, aquell que dubtava entre tacar-se el bec o defallir de gana.