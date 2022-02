La Unió Europea condemna el reconeixement de la independència de les repúbliques autoproclamades de Donetsk i Lugansk per part de Rússia. En un comunicat conjunt, el president del Consell Europeu, Charles Michel, i la presidenta de la Comissió Europea han condemnat aquest dilluns al vespre «amb la màxima fermesa» la decisió del president rus de reconèixer «les àrees no controlades pel govern (ucraïnès) de les províncies de Donetsk i Lugansk». «És una violació flagrant del dret internacional i dels acords de Minsk», denuncien. Michel i Von der Leyen asseguren que la UE «reaccionarà amb sancions contra aquells que hagin participat en aquesta decisió il·legal». L'adopció de sancions l'han d'aprovar els 27 estats membre de la UE per unanimitat. La UE ha reiterat el seu suport Ja la independència, la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna dins de les seves fronteres reconegudes internacionalment».

Putin anuncia que reconeixerà les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk com a «independents» d'Ucraïna La decisió de Putin El president de Rússia, Vladímir Putin, ha firmat aquest dilluns els decrets que reconeixen les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk com a «independents» d'Ucraïna, segons informa l'agència russa TASS. És un pas que des dels Estats Units, l'OTAN i la Unió Europea es llegeix com un nou desafiament rus que provocarà una nova escalada de tensió en el conflicte a Ucraïna. Moscou té desplegat un important contingent de tropes a la frontera est d'Ucraïna, just al costat del Donbas. El conflicte en aquest territori es va intensificar la setmana passada amb bombardejos i l'evacuació de civils. Moscou també ha enviat efectius al sud de Bielorússia, una frontera que queda molt a prop de Kíev. Per la seva banda, l'OTAN i els Estats Units han reforçat el seu desplegament militar al flanc oriental d'Europa, especialment al Mar Negre, el Mar Bàltic, Romania i Bulgària.