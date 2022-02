El Govern espanyol ha aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins als 1.000 euros mensuals en 14 pagues aquest 2022. La mesura, acordada a principis de febrer entre l'executiu i els sindicats –la patronal CEOE va rebutjar l'acord-, s'aplicarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'aquest any i comportarà incrementar l'SMI en 35 euros mensuals. Això suposa un increment del 3,6% en relació amb l'SMI actual, de 965 euros mensuals. La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha celebrat la culminació de l'acord i ha assegurat que la norma allunya Espanya d'un model laboral «de baix cost i basat en la precarietat».

Segons els càlculs de l'executiu, l'increment de l'SMI beneficiarà directament dos milions d'empleats, especialment dones i joves i persones que tenen contractes temporals, treballen a temps parcial o en territoris amb nivells de desenvolupament més baixos. Per Díaz, la millora salarial «és la millor eina per combatre la pobresa laboral» i rebutja els discursos que defensen que apujar l'SMI destrueix ocupació. «No hi ha dades que ho demostrin», ha assegurat.

Amb l'aprovació d'aquesta norma, l'Estat s'apropa a l'objectiu d'assolir uns nivells salarials mínims «més europeus» i que «comencen a ser dignes», tal com ha defensat la ministra. No obstant això, Díaz ha reconegut que encara hi ha camí per recórrer. El propòsit final de l'executiu espanyol implica tancar la legislatura amb un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà a l'Estat, complint amb el que estableix la Carta Social Europea.