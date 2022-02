El president dels Estats Units, Joe Biden, ha acusat formalment Rússia aquest dimarts d’haver iniciat una «invasió» d’Ucraïna, un terme que la seva Administració inicialment va ser reticent a utilitzar dilluns, i al fer-ho ha anunciat també les primeres sancions a Moscou per les seves accions.

Referint-se tant a les accions com als discursos dels dos últims últims dies de Vladímir Putin, incloent-hi el reconeixement de dues zones separatistes prorusses de l’est d’Ucraïna i l’enviament de tropes, Biden ha acusat el líder del Kremlin directament. «Està armant la justificació per prendre més territori per la força, segons la meva opinió, està armant la justificació per anar molt més lluny», ha dit el mandatari demòcrata en un breu discurs de nou minuts des de la Casa Blanca després del qual no ha acceptat preguntes de la premsa. «És el principi d’una invasió russa d’Ucraïna».

Amb aquesta determinació Biden, i assegurant que el Kremlin ha comès «una flagrant violació del dret internacional que exigeix una ferma resposta de la comunitat internacional», ha anunciat una primera ronda de sancions a Rússia.

Banca, deute i elits

Concretament, Biden ha informat de quatre sancions. Una és el bloqueig complet de dues institucions financeres russes. Una altra són sancions al deute sobirà rus, que ha explicat dient que «es talla el govern rus del finançament occidental» i que «ja no podrà recaptar dels diners d’occident ni comerciar amb el seu deute en els mercats nord-americans ni europeus».

Així mateix, Biden ha explicat que a partir de demà i en els dies següents es començarà a sancionar les elits russes i els membres de les seves famílies, dient que «comparteixen els jocs corruptes de les polítiques del Kremlin i han de compartir el seu dolor també». I finalment ha destacat la feina amb Alemanya per assegurar el bloqueig de Nord Stream 2, el gasoducte la certificació del qual els alemanys han congelat en resposta a les accions de Putin a Ucraïna.

El mandatari ha assegurat que aquestes sancions, que se sumen a les que va aprovar dilluns limitant comerç i finançament de nord-americans a les dues zones reconegudes per Rússia, van «molt més enllà dels passos implementats el 2014» per Washington i els aliats quan Moscou es va annexionar Crimea, i ha promès a més que estan «preparats per anar més enllà si Rússia va més enllà amb aquesta invasió».

«¿Qui en el nom del senyor es creu Putin que li dona el dret de declarar suposats nous països en territori que pertany a veïns?», s’ha preguntat retòricament també el president nord-americà.

En la seva breu intervenció Biden ha anunciat també que els EUA continuaran prestant assistència a Ucraïna i ha anunciat que tropes i equipament militar estacionat a Europa es desplegarà a Lituània, Letona i Estònia per ajudar les defenses d’aquests països. «Són moviments totalment defensius per la nostra part», ha assegurat. «No tenim intenció de combatre a Rússia, però volem enviar un missatge inequívoc que els EUA, amb els nostres aliats, defensarem cada mil·límetre del territori de l’OTAN».

Malgrat l’escalada dels dos últims dies el president nord-americà ha volgut insistir també a mantenir oberta la via d’una resolució. «Encara hi ha temps per evitar el pitjor escenari, que si (Rússia) actua com sembla provocaria sofriment a milions de persones», ha dit. «Els EUA i els nostres aliats seguim oberts a la diplomàcia si és seriosa».