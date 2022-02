El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha fet públic el baròmetre del mes de febrer, que manté el PSOE en com a força més votada amb un 28,6% dels sufragis (0,1 punts més que al gener), per davant del PP, amb un 21,3% dels vots (0,2 punts menys que al gener), Vox, amb un 14,8% (0,1 punts més) i Podem, amb el 13,6% (0,5 punts més). L'enquesta atorga a Cs el 4,8% dels vots (4% al gener). ERC es quedaria amb el 2,4% dels sufragis (3% al gener) i Junts amb l'1,6% (1,4% al gener). Més País obtindria el 2,5% dels vots; el PNV l'1,3% i Bildu l'1,1%. El CIS que s'ha fet públic avui es va confeccionar entre l'1 i el 12 de febrer, i per tant no recull l'efecte de la crisi interna del PP.

L'estudi també és previ a les eleccions de Castella i Lleó, i per primera vegada introdueix un marge tècnic d'error per esquivar les crítiques de l'oposició pels errors de l'última estimació de vot.