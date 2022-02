Pablo Casado està veient aquest dimarts com els seus companys de partit més pròxims, els que l’havien acompanyat a portar els avals el primer dia que va decidir presentar-se a les primàries el 2018 (Belén Hoyo), inspiradors des de feia anys (Adolfo Suárez Illana), el seu portaveu nacional (José Luis Martínez-Almeida) i fins i tot caps de gabinet (Pablo Hispán) li demanen que se’n vagi. Que faciliti la convocatòria d’un congrés extraordinari per elegir un nou líder del PP.

Cada hora que passa, el president dels conservadors suma una nova deserció a les seves files. Aquest degoteig d’abandonaments arriba l’endemà de veure que Casado no reacciona de manera urgent a la situació de «col·lapse» en què molts veuen el partit. Tots aquests diputats esmentats i Almeida, a més, alcalde de Madrid, van veure com aquest dilluns Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso escenificaven la seva aliança per ensenyar al dirigent dels populars la porta de sortida. Els dos barons amb més poder en aquests moments en la formació van acordar diumenge que l’etapa de Casado al capdavant del PP s’ha acabat.

A l’última carta feta pública per set diputats del grup del PP al Congrés (Suárez Illana, Hispán, Guillermo Mariscal, José Ignacio Echániz, Sandra Moneo, Carlos Rojas i Mario Garcés), els parlamentaris exigeixen a Casado la destitució del secretari general, Teodoro García Egea, i la necessitat de convocar «de manera urgent» un congrés extraordinari.