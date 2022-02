S'ha acabat la pressió perquè la peça ha caigut derrotada. Pablo Casado ja assumeix que només li queda l'opció de dimitir i els barons del PP li han donat fins demà per pactar amb ell la seva sortida. A les vuit de la tarda del dimecres està convocada a Génova una reunió amb tots els presidents populars i serà en aquest moment quan l'encara dirigent del partit signarà la rendició, segons la informació publicada a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Si s'espera fins a aquesta cita és perquè s'ha arribat al consens de pactar amb ell una sortida. «Pont de plata», resumeix una de les persones amb informació de l'operació.

Els rumors sobre la seva sortida immediata no han cessat en tot el dia, sobretot pel degoteig de dimissions i l'augment de veus, fins ara lleials amb Casado, que s'han sumat al bloc crític que exigeix ja un congrés extraordinari. Però fonts pròximes al president descarten per complet que la dimissió es produeixi durant el dia d'avui. Tampoc hi haurà compareixença a Génova al llarg de la tarda.

L'acord sobre la seva marxa afecta només a Casado. Malgrat que des del dijous passat l'encara president del PP ha sotmès al partit a la pitjor crisi interna de la seva història, després d'acusar públicament a Isabel Díaz Ayuso de corrupció i entrar en una espiral de destrucció personal i col·lectiva, la decisió és proporcionar-li una sortida honrosa, expliquen. «El PP no maltractarà a qui ha estat el seu president», assenyalen. Aquesta misericòrdia no inclou al secretari general del PP, Teodoro García Egea. Amb ell, asseguren, ni es negociarà res ni es mostrarà compassió. Amb aquest full de ruta i la reunió de demà, pràcticament de nit, es posaria fi a la presidència de Pablo Casado per donar pas al lideratge d'Alberto Núñez Feijóo. El president de la Xunta de Galícia compta amb l'aval de tot el partit per començar una nova etapa en el PP.

Després d'un matí de moltíssima pressió, en què fins i tot la direcció del grup parlamentari li ha retirat el suport, la fustigació sobre ell ha cessat. Una prova, apunten fonts del partit, que l'acord està tancat. L'altra evidència és que Génova ha deixat de mobilitzar a les seves hosts en l'organització i des de l'entorn de García Egea s'ha fet arribar als seus suports en tots els territoris que facin el possible per «salvar-se». Aquest missatge ha arribat al voltant de les 13.30 hores. Molt poc temps després es coneixia que uns dels últims suports del secretari general, el president de Múrcia, Fernando López Miras, defensava també públicament la necessitat d'un congrés extraordinari.