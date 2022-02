Un home es va disfressar de dona per poder entrar a l’oficina de la seva exparella i la va ruixar amb un líquid que li va provocar cremades a la cara i cos perquè aquesta es va negar a reprendre la relació. El succés va passar a La Paz el cap de setmana, va informar aquest dilluns als mitjans el director departamental de la Força Especial de Lluita contra la Violència (FELCV) de La Paz, el coronel Jhonny Vega.

L’individu, de 57 anys, va arribar fins al lloc on treballa la víctima «vestit de dona i amb una perruca» per poder ingressar al seu lloc de treball i parlar-hi, va explicar Vega. «Van començar les discussions verbals i després físiques, i la dona esmenta que després treu d’una ampolla una substància que li ruixa a la cara i el cos», va assenyalar. L’home va fugir posteriorment, mentre que la víctima, de 36 anys, presenta «cremades a la cara i el cos amb ampolles visibles» i té 25 dies d’impediment, va indicar Vega. Segons el testimoni de la víctima, l’individu volia tenir una altra vegada una relació sentimental amb la víctima i ella s’hi va negar, i com a resposta van començar les agressions.

Al registrar el lloc on es va produir l’atac, els agents policials van recollir dues ampolles amb la substància feta servir per l’home per atacar la seva exparella i s’esperen unes anàlisis per saber exactament amb què la va ruixar, segons el cap policial. La Policia busca l’home dins d’un procés per «feminicidi en grau de temptativa», va afegir.

Bolívia té vigent des del 2013 una llei que busca protegir les dones de qualsevol violència que, entre altres aspectes, castiga el feminicidi amb 30 anys de presó sense dret a indult. No obstant, la norma no ha frenat els nivells de violència masclista i, per exemple, el principal delicte denunciat el 2021 va ser el de «violència familiar o domèstica», amb 37.613 casos, segons dades de la Fiscalia boliviana.

Les organitzacions feministes critiquen des de fa anys que la llei no es compleix plenament per carències com la falta de pressupostos i personal adequat per atendre aquests casos. Les irades protestes recents de les activistes després de conèixer-se mitjançant un cas sonat que molts feminicides sentenciats han sigut alliberats van deixar la Justícia boliviana en el punt de mira i van motivar que el Govern creés una nova comissió per revisar aquests casos.