Pablo Casado ha volgut guanyar una setmana. El líder del PP creu que té dret a intentar aguantar les pressions de barons destacats del seu partit, i també d’alguns mitjans de comunicació, i ahir va rebutjar fer un pas enrere. Casado va estar reunit durant set hores amb el comitè de direcció, un nucli dur d’una dotzena de persones, i van acordar que dilluns que ve se celebrarà una junta directiva nacional de la qual sortirà «una data per al congrés». Segons fonts d’aquest comitè, es tracta del congrés ordinari, que s’havia de fer al juliol, i no pas l’extraordinari, que Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso esperen que se celebri com més aviat millor. Segons els estatuts, es podria fer un mes i mig després de convocar-lo.

Casado perd suports amb el pas dels dies. Ahir va haver de veure diversos membres del seu nucli dur criticant el paper de Teodoro García Egea, el seu secretari general, i reclamant que s’obri la porta a un congrés de manera urgent. Però, si la unitat en el seu primer cercle ja no és la mateixa, a fora, entre els barons, està veient com la seva antiga amiga, Ayuso, ha teixit una aliança inesperada amb Feijóo per instar-lo a deixar la presidència i facilitar el relleu com més aviat millor. Aquest acord entre tots dos dirigents es va conèixer al migdia, mentre que a Gènova el líder dels populars estava reunit amb el seu comitè de direcció analitzant les possibles sortides per resistir el desafiament.

L’entesa entre el baró amb més autoritat interna i la política amb més suport entre els votants populars és ara el principal problema de Casado. Entre tots dos poden intentar aconseguir, fent servir les vies dels estatuts, que dilluns es debati i es voti la convocatòria d’un congrés extraordinari. Si volen, poden introduir en els propers dies aquest punt en l’ordre del dia, reunint firmes dels membres de la junta directiva nacional (unes 400, entre diputats, senadors, presidents autonòmics, de Diputació i alcaldes de més de 50.000 habitants). Necessiten el suport de la meitat més un perquè es pugui parlar d’aquest assumpte al conclave. Després, per convocar el congrés urgent es necessitarien el 66% dels suports.

Les trucades a Feijóo

A Feijóo li donen suport Juanma Moreno (Andalusia) i també Alfonso Fernández Mañueco (Castella i Lleó), a més de fins a «11 presidents autonòmics» que aquests dies han consultat amb els dos primers què es podia fer per frenar l’«hemorràgia» del PP. Segons fonts coneixedores de les múltiples trucades que està rebent, el polític gallec no es veu només empès per part del seu propi partit a aquesta batalla. Aquests dies també ha rebut nombroses peticions d’empresaris perquè s’animi a convertir-se en cap de files dels populars. Perquè aquesta vegada no es quedi en intent, com el 2018. L’entesa entre Casado i les diferents patronals ha estat molt poc fluïda, amb el desacord total en l’últim tram en no donar suport el PP a la reforma laboral pactada entre la CEOE, els sindicats i el Govern.

L’actual direcció ja no controla el poder territorial, avisen fonts dels equips de Moreno i Mañueco, perquè l’actuació de Casado davant Ayuso «ha desorientat càrrecs intermedis i les bases» i hi ha una petició de canvi de rumb. Tot i això, alguns dels crítics consideren que aquesta estratègia del president del PP demostra que vol «aguantar fins al final» i «vol morir matant».

Dissabte a la tarda, els barons no tenien clar quin era el pla d’Ayuso. No sabien si, després del furibund xoc amb Casado, estava disposada a intentar liderar el PP. El president dels conservadors acabava de claudicar en anunciar que el partit tancaria l’expedient que li havia obert dos dies abans per sospites de corrupció. La cessió del cap dels populars donava un poder tan gran a la dirigent madrilenya que Feijóo i Moreno no sabien com voldria aprofitar-ho.

Vint-i-quatre hores després, Feijóo ja va conèixer de la mateixa Ayuso que les seves aspiracions, almenys per ara, són a Madrid. La cap de l’executiu madrileny va enviar el missatge clar als barons crítics que ella no es presentarà al congrés que es convoqui. El pas al costat d’Ayuso deixa via lliure al baró per antonomàsia del PP i el president de les majories absolutes.