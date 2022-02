Pedro Sánchez va llançar ahir el seu missatge més clar sobre la fi de les mascaretes a interiors. La tesi del president del Govern, que fins ara havia afrontat aquest assumpte amb molta prudència, és que a Espanya ja es compleix la «condició necessària», una amplíssima cobertura vacunal, per posar fi a l’obligació de portar tapaboques. Tot i això, Sánchez va evitar posar data a una decisió de tanta importància.

El cap de l’executiu va fer aquestes declaracions des del palau de la Moncloa, després de la reunió amb la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, un país que va aixecar a principis de mes totes les restriccions relacionades amb la covid. «Hem compartit que, efectivament, la condició necessària és tenir un percentatge de vacunació com el que tenen les societats espanyoles o danesa», va explicar Sánchez. En el cas d’Espanya, el 91% de la població compta amb la pauta completa i el 49,7% amb una dosi de reforç, percentatges que a Dinamarca són, respectivament, del 81,7% i el 62%, segons el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties.

No només Dinamarca ha dit adéu a Europa a la mascareta a l’interior durant els darrers temps. Suècia i el Regne Unit també han fet el pas. França el farà el proper 28 de febrer, almenys a l’interior dels locals que exigeixin per entrar el passaport de vacunació. Polònia eliminarà al març l’obligatorietat de la peça.

Sánchez va evitar plantejar cap termini. Només va assenyalar que el debat es donarà «més aviat que tard» al Consell Interterritorial de Salut, que reuneix el Govern i les autonomies. «Gràcies a l’aportació de la ciència, cada vegada tenim menys casos i la incidència no fa més que baixar», va dir Sánchez, que també va demanar esperar a l’«aportació» dels científics.

Els experts consideren que Sánchez ha obert aquest debat de manera prematura. Per a José Martínez Olmos, professor de l’Escola Andalusa de Salut Pública, encara falta molt per a aquest moment, amb Espanya actualment patint una incidència de 786 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies.