Amb un peu a Madrid. Així veuen Alberto Núñez Feijóo fonts de la Xunta, del PP de Galícia i del PP nacional. Tot i la posició de Pablo Casado, que es nega a dimitir i està disposat a mesurar les seves forces en la junta directiva del PP de dilluns amb els que reclamen la seva dimissió, Feijóo podria estar perfilant la seva candidatura. Aquesta vegada sí que se’n va. No com el 2018, quan contra tot pronòstic no va competir pel lideratge del PP.

Què ha canviat perquè ara s’inclini pel sí? El titular de l’executiu gallec considera que hi ha un clam en la formació sobre que és «l’únic i el millor candidat» per posar ordre en el PP i evitar l’enfonsament de l’organització. També hi ha unanimitat en la dreta mediàtica de Madrid, que li ha posat la catifa per desembarcar.

Les seves quatre majories absolutes consecutives a Galícia, unides al fet que a la comunitat Vox no ha aconseguit entrar i Unides Podem va aguantar només quatre anys, el situen com el candidat amb millor currículum.

Tot això va començar com un incendi entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso, però ha esdevingut una crisi de grans dimensions que pot devorar la formació, després de deixar «mort políticament» el primer i «ferida» la segona pels negocis del seu germà. Feijóo s’ha erigit en la tercera via, al candidat que suscita «unanimitat» i pot «pacificar» l’organització, segons raonen fonts populars.

Ayuso públicament va reconèixer ahir que no aspira a presidir el PP i es vol centrar en Madrid. A més, ha de fer front a les demandes presentades davant de la fiscalia per l’oposició en relació amb els contractes del seu germà. Deixa així el camí lliure a Feijóo, l’assenyalat per part dels barons autonòmics i els alts càrrecs del PP.

En aquesta guerra, Feijóo ha mesurat molt bé les seves paraules. Ha estat molt crític amb la gestió del secretari general del PP, Teodoro García Egea, i el suposat espionatge a la baronessa madrilenya, però ha evitat qüestionar la seva homòloga. No va ser casual que ahir al matí tots dos elevessin la pressió sobre el president del PP.

Tot i que va instar Casado a «prendre decisions, encara que no siguin fàcils» i el va comminar a adoptar l’«última decisió», el titular de la Xunta va evitar pronunciar-se sobre els seus plans. En tot cas, Feijóo vol un congrés extraordinari i que una gestora prengui les regnes del partit mentrestant.