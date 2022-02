Rússia ha reconegut la independència de les autoproclamades repúbliques populars de Donetsk i Lugansk. Així ho va comunicar ahir el president de Rússia, Vladímir Putin, al seu homòleg francès, Emmanuel Macron, i al canceller alemany, Olaf Scholz. Amb aquesta decisió, Moscou deixa de reconèixer els dos territoris com a part de l’Estat ucraïnès per primera vegada des de l’inici del conflicte el 2014. El Govern de Kíev ja ha advertit en el passat que aquest gest implicaria la denúncia dels Acords de Minsk.

La Duma Estatal, la cambra baixa del Parlament rus, en què només tenen presència el partit oficialista i forces que no qüestionen les polítiques de Putin, ja havia aprovat una moció fa uns dies en què sol·licitaven aquest reconeixement. Segons un comunicat emès pel Kremlin, el mandatari rus va informar Macron i Scholz dels resultats de la reunió del Consell de Seguretat rus, durant la qual «es va examinar la petició» del seu parlament, i es va anunciar la intenció de Putin de «signar el decret respectiu», quelcom que va fer ahir mateix.

La presidència russa va justificar la mesura fent referència a la suposada falta de voluntat del Govern de Kíev de complir amb els termes dels Acords de Minsk, subscrits el 2014. «Les autoritats de Kíev no compliran l’Acord de Minsk, ja ho han dit públicament moltes vegades, tant al nivell més alt com al nivell de ministres d’Afers Exteriors i del Consell de Seguretat», va assenyalar Putin.

La maniobra, si no va acompanyada d’enviaments de tropes russes a les regions separatistes, suposa només posar sobre el paper una situació que ja existeix de facto des de fa anys. L’economia de Donetsk i Lugansk és completament dependent de la russa, la moneda en circulació és el ruble i Moscou ha repartit centenars de milers de passaports entre els seus habitants, reconeixent-los com a ciutadans. A més, en la declaració difosa per la presidència russa no es parla en cap cas d’annexió dels dos territoris per part de la Federació Russa, com sí que va succeir amb la península de Crimea el 2014.

La ruptura dels Acords de Minsk, a més, serà ben rebuda per molts funcionaris a Kíev. Els pactes, subscrits en un moment d’extrema debilitat en què la mateixa existència de l’Estat ucraïnès estava en dubte després de l’annexió de Crimea i la rebel·lió al Donbàs, obligaven el Govern ucraïnès a concedir un estatus especial a les dues regions, governades per líders prorussos amb línia directa amb Moscou. Tot això era vist per Kíev com una forma perquè el Kremlin mantingués, per la porta del darrere, influència en la política domèstica ucraïnesa

Tot i les amenaces de sancions per part dels EUA i la UE, la diplomàcia per superar la crisi es manté vigent. El ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va assegurar que es reunirà dijous que ve a Ginebra amb el seu homòleg nord-americà, Anthony Blinken. Aquest anunci va tenir lloc hores després que transcendís la proposta francesa d’una cimera entre Vladímir Putin i el president dels EUA, Joe Biden, acceptada pel líder nord-americà sempre que Rússia no envaeixi Ucraïna.