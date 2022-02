No han passat ni 24 hores des que el president rus, Vladímir Putin, firmés el decret reconeixent la independència de les regions ucraïneses de Donetsk i Lugansk i l’autorització de l’enviament de tropes a la zona, i la Unió Europea ja ha disparat la primera andanada de sancions contra el Kremlin. Durant una reunió extraordinària dels caps europeus de la diplomàcia, celebrada d’urgència a París, els Vint-i-set han acordat per unanimitat un primer càstig que afectarà els 351 membres de la Duma russa que van votar el reconeixement, 27 alts càrrecs més, comandaments militars i entitats que soscaven i amenacen la integritat territorial d’Ucraïna, així com les relacions comercials de les dues regions amb la UE i la capacitat de Rússia de finançar-se als mercats de capitals europeus.

«Perjudicaran Rússia i faran molt mal», ha avisat l’alt representant per a la política exterior i de seguretat comuna de la UE, Josep Borrell, sobre un paquet de sancions «sòlid», segons la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que inclou «mesures calibrades», i que ha sigut acordat en estreta coordinació amb el Regne Unit i els Estats Units per respondre a la «greu violació» de la integritat territorial i la sobirania d’Ucraïna. Un esdeveniment amb una data, segons el cap de la diplomàcia europea, que no és innocent. «El 22 de febrer marca el 8è aniversari de la destitució pel Parlament ucraïnès del president (prorus) Víktor Ianukóvitx. És com si Putin hagués tocat el xiulet i dit que s’ha acabat l’esbarjo democràtic d’Ucraïna», ha indicat.

El pla, que ara hauran d’acabar els Vint-i-set ambaixadors de la UE, inclou la prohibició de viatjar i la congelació de béns en territori europeu als 351 membres de la Duma (parlament rus) així com de 27 entitats i alts càrrecs russos tot i que en la llista, segons ha confirmat Borrell, no hi figura el nom de Vladímir Putin. Les sancions també toquen alguns bancs que financen l’aparell militar rus i contribueixen, per tant, a la desestabilització d’Ucraïna. A més, la UE prohibirà el comerç amb les dues regions separatistes, tal com va fer quan Rússia es va annexionar il·legalment la península ucraïnesa de Crimea el 2014, i limitarà la capacitat de l’Estat i del Govern rus de captar capital i finançar-se als mercats financers europeus.

A aquestes mesures se suma el cop assestat directament per Alemanya amb la seva decisió de suspendre de forma indefinida el procés de certificació del gasoducte Nord Stream 2, un càstig que tant alguns Estats membres com els Estats Units feia temps que demanaven. «Crec que el Govern alemany té raó. S’ha de reavaluar el Nord Stream 2 tenint en compte la seguretat del proveïment energètic per al conjunt de la UE perquè aquesta crisi mostra que Europa és encara massa dependent del gas rus», ha dit en una breu compareixença sense preguntes Von der Leyen.

Tropes en formació de combat

Tant Von der Leyen com Borrell han deixat clar en les seves respectives compareixences que si Putin continua augmentant la tensió el paquet anunciat només serà el principi. «La nostra acció d’avui és una resposta al comportament agressiu de Rússia. Si Rússia continua intensificant la crisi que ha creat, estem disposats a prendre noves mesures de resposta», ha avisat l’alemanya sobre el paquet «massiu» i «devastador» que fa setmanes que preparen per respondre a una eventual invasió russa. «No hem volgut utilitzar tot l’arsenal de cop. Tenim reserves per reaccionar», ha afegit Borrell sobre la nova munició disponible en la récamara en cas d’una eventual escalada de les tensions que el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, no descarta.

En una compareixença paral·lela, ha alertat que Rússia ha passat d’«esforços encoberts» per desestabilitzar Ucraïna a «una acció militar oberta», amb més 150.000 soldats i helicòpters de combat en «formació de combat» en el que considera «el moment més perillós per a la seguretat europea en una generació». El màxim responsable de l’OTAN també ha alertat que tot indica «que Rússia continua preparant un atac a gran escala contra Ucraïna» perquè «estem veient una acumulació militar continua. Van prometre retirar-se, però han intensificat [la seva presència]» i «veiem que cada vegada més forces estan sortint dels camps i s’han situat en formació de combat i preparades per atacar», ha dit apuntant de nou la diplomàcia com l’única via per evitar una guerra.