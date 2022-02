Per als Estats Units, el reconeixement de la independència de regions prorruses d’Ucraïna i l’enviament de tropes allà és «el principi d’una invasió, l’última invasió d’Ucraïna per Rússia». Per a la Unió Europea, és una «greu violació» de la integritat territorial del país. Per això, la resposta al desafiament de Vladímir Putin no es va fer esperar i va arribar ahir en forma de noves sancions a Rússia, des de Washingtoy i Brussel·les. Són sancions que «faran mal a Rússia», en paraules del responsable de política exterior de la UE, Josep Borrell, i un càstig com «no ha vist mai», segons la Casa Blanca. I al càstig s’hi afegeix l’advertència que això és només en principi si Putin persisteix en l’escalada.

Biden va acusar directament el líder del Kremlin. «Està preparant la justificació per agafar més territori per la força. Està preparant la justificació per anar molt més lluny», va assegurar el mandatari nord-americà en un breu discurs de nou minuts en què va anunciar una primera ronda de sancions. Diverses sancions Concretament, el dirigent en va informar de quatre. Una és el bloqueig complet de dues institucions financeres russes. Una altra són sancions al deute sobirà rus. «Es talla el govern rus del finançament occidental», va dir. A partir de demà i els dies següents es començarà a sancionar les elits russes i els membres de les seves famílies. I finalment va destacar la feina amb Alemanya per assegurar el bloqueig de Nord Stream 2, el gasoducte la certificació del qual els alemanys van congelar. A més, va prometre que estan «preparats per anar més enllà si Rússia confirma aquesta invasió». En la seva breu intervenció, Biden també va anunciar que els EUA continuaran assistint Ucraïna i van afegir que tropes i equipament militar establerts a Europa es desplegarà a Lituània, Letònia i Estònia per ajudar a les defenses d’aquests països. «Són moviments totalment defensius per part nostra», va assegurar. Tot i l’escalada dels dos últims dies, el president nord-americà també va insistir a mantenir oberta la via d’una resolució. «Encara hi ha temps per evitar el pitjor escenari, que si Rússia actua com sembla provocaria patiment a milions de persones», va dir. «Els EUA i els nostres aliats seguim oberts a la diplomàcia si és seriosa», va afegir. També durant una reunió extraordinària els caps de la diplomàcia europea van acordar per unanimitat un primer càstig que afectarà els 351 membres de la Duma russa que van votar el reconeixement, 27 alts càrrecs més, comandaments militars i entitats que soscaven i amenacen la integritat territorial d’Ucraïna, així com les relacions comercials de les dues regions amb la UE i la capacitat de Rússia de finançar-se en els mercats de capitals europeus. Segons la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, és un paquet «sòlid» de sancions que inclou «mesures calibrades», i que ha estat acordat en estreta coordinació amb el Regne Unit i els Estats Units per respondre a la «greu violació» de la integritat territorial i la sobirania d’Ucraïna. El pla, que ara hauran de confirmar els Vint-i-set ambaixadors de la UE, inclou la prohibició de viatge i la congelació de béns en territori europeu per als 351 membres de la Duma (parlament rus) així com de 27 entitats i alts càrrecs russos encara que a la llista, segons va confirmar Borrell.