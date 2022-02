A darrera hora del dia, en una entrevista a La Sexta, la profunda crisi oberta al PP va sumar la víctima més preada pels detractors de Pablo Casado: Teodoro García Egea, secretari general del partit i mà dreta de l’encara president, va anunciar la seva dimissió. «He pres la decisió més difícil. Deixo el càrrec per facilitar la transició al PP, en què cal donar veu als afiliats. A casa meva em van ensenyar una cosa molt important: la lleialtat. Sempre seré lleial Casado, és una persona honesta i de principis», va justificar.

Sobre la investigació del PP a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el ja exnúmero dos del PP va defensar el dret que tenia el partit «a fer preguntes» sobre els contractes sota sospita del germà de la dirigent.

«Durant mesos no hi va haver resposta per part de la Comunitat de Madrid, que ens va arribar divendres passat. Em crec Ayuso perquè és l’actiu més gran que tenim en aquests moments», va elogiar només quatre dies després que Casado apuntés a un possible tràfic d’influències.