Un jove palestí ha mort a la ciutat d’Al Bireh després de ser disparat per les forces de seguretat israelianes al barri d’Umm Al Sharayet. Les Forces Especials d’Israel «encobertes» haurien disparat contra el jove, identificat com Ahmed Jamil Fahd, i l’haurien deixat morir al carrer, segons recull l’agència palestina Wafa.

Aquesta mort hauria sigut confirmada pel director del Complex Mèdic Palestí, Ahmed Al Betawi, que ha confirmat en una entrevista amb l’emissora Voice of Palestine Radio l’arribada del jove a les instal·lacions mèdiques. La mort s’ha donat hores després que un altre jove de 17 anys morís després de ser tocat per les bales de les forces israelianes a Jerusalem Est, a prop del barri French Hill. Segons les autoritats locals, es tracta de Zuhdi Al Tawil, que hauria atacat les forces de seguretat amb un ganivet, recull l’agència palestina. L’israelià ‘Yedioth Ahronoth’ ha detallat que l’incident ha tingut lloc en una parada de tramvia a prop de la seu de la Policia israeliana a la ciutat, quan el sospitós ha apunyalat per l’esquena una persona, abans d’atacar un soldat que va intentar intervenir. Després d’això, un agent de la Policia Fronterera que estava a la zona va obrir foc contra el sospitós, que va morir a l’acte, sense que per ara hagi sigut identificat. Es tracta dels primers atacs d’aquest tipus després de l’alto el foc assolit la setmana passada després dels últims combats a la Franja de Gaza.

L’última escalada bèl·lica va esclatar el 10 de maig després que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) disparés diversos projectils, un dia després que agents israelians irrompessin a la mesquita d’Al Aqsa, el tercer lloc més sagrat per als musulmans, i ferissin centenars de fidels en ple Ramadà.