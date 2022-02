El president del PP, Pablo Casado, va cedir ahir a la pressió interna i es va obrir a convocar un congrés extraordinari per triar un nou líder del PP. Una junta directiva nacional que se celebrarà dimarts que ve, 1 de març, serà l’encarregada de debatre i votar aquesta proposta. El conclave es pot organitzar, segons marquen els estatuts, a partir de l’1 d’abril. Alberto Núñez Feijóo, ara president de la Xunta de Galícia, serà probablement qui reculli el testimoni.

Casado va viure ahir la seva jornada més dolorosa com a líder dels populars, amb una pressió total perquè dimitís. Cada hora que passava es quedava més sol. A mitja tarda, també va haver d’encaixar la dimissió del seu secretari general, del seu escuder, Teodoro García Egea. «Deixo el càrrec perquè se li pugui donar la veu als afiliats. Deixo el càrrec per facilitar aquesta transició», va explicar a la Sexta.

Gairebé tots els barons, inclosos l’incondicional Fernando López-Miras (Múrcia), la majoria dels vicesecretaris del seu comitè de direcció i bona part dels diputats el van anar abandonant amb declaracions davant dels mitjans o missatges a les xarxes socials. La demanda gairebé unànime era la celebració urgent del congrés per iniciar una nova etapa.

A tots els presidents autonòmics del partit, menys a Isabel Díaz Ayuso (que no ho és), els va convocar a una reunió avui a les vuit del vespre a Gènova. Al matí, Casado haurà anat a la sessió de control, on té un torn de pregunta a Pedro Sánchez, com és habitual. El seu equip va dir que la mantindria. Haurà d’afrontar una altra jornada dura.

La gestió del xoc amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, que va acusar la direcció nacional d’espionatge i intentar fer-li xantatge, ha debilitat totalment, en menys d’una setmana, el lideratge del polític de Palència.

L’entesa entre Feijóo i Ayuso ha estat molt dolenta per a Casado. Després de conèixer-se aquesta aliança, l’enfonsament del partit es va accelerar. Els diputats més matiners (Ana Belén Vázquez, Celso Delgado, Marta González i Javier Bas) , van emetre missatges a les nou del matí per manifestar el seu desig que Casado abandonés el seu esforç de seguir al capdavant del PP i facilités el relleu.

Al migdia, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, va anunciar que havia presentat la seva dimissió com a portaveu nacional del partit perquè es volia centrar en l’ajuntament. Almeida ha estat una víctima col·lateral del cos a cos entre Ayuso i Casado, ja que, segons algunes informacions periodístiques, una empresa municipal va contactar amb uns detectius perquè investiguessin els draps bruts de la presidenta madrilenya i de la seva família per encàrrec de la direcció nacional.

El portaveu nacional és un càrrec del comitè de direcció i aquesta no va ser l’única renúncia en el nucli dur. A més dels que ja li havien dit la vigília, en la reunió que van tenir, que havia de fer un pas enrere i deixar les regnes del partit (els vicesecretaris Ana Pastor, Elvira Rodríguez i Jaime de Olano, entre d’altres), hi va haver qui, com Almeida, va voler deixar els seus càrrecs directament. Ho van fer Andrea Levy, presidenta del comitè de drets i garanties, i Belén Hoyo, presidenta del comitè electoral. Aquesta darrera dimissió va ser especialment dolorosa per a Casado. Hoyo, amiga personal, va ser una de les persones que va acompanyar el dirigent a presentar els seus avals, el juny del 2018, per poder-se presentar a aquelles primàries.

Ja a la tarda, les peticions d’un congrés urgent van arribar a la direcció del grup parlamentari, de la qual forma part Guillermo Mariscal. Aquest diputat, juntament amb sis més (Mario Garcés, Carlos Rojas, José Ignacio Echániz, Sandra Moneo, Adolfo Suárez Illana i Pablo Hispán) van signar una carta en què també van exigir la destitució immediata del secretari general, Teodoro García Egea. Un altre cop, Casado va poder veure com un polític amic com Suárez Illana i un excap del seu gabinet, Hispán, mostraven en públic el seu desacord amb la seva decisió de no dimitir.

Cap a les cinc de la tarda va arribar el retret a Twitter de tots els portaveus nomenats pel president: Cuca Gamarra (Congrés), Javier Maroto (Senat) i Dolors Montserrat (Parlament Europeu). Tots tres van recordar que la vigília ja li havien dit cara a cara que havia de posar data a un congrés extraordinari d’«unitat per superar aquesta situació».

Casado, acorralat

En veure’s acorralat, Casado va desistir i el seu equip va enviar un breu comunicat anunciant que inclourà a l’ordre del dia de la junta directiva nacional la celebració d’aquest conclave urgent. La seva etapa com a líder del PP ha acabat després d’una allau de males decisions que van tenir com a origen els seus dubtes sobre l’opció de donar més poder a Ayuso, que feia quatre mesos que demanava una data per al congrés autonòmic del PP. En tot cas, els contractes dels quals suposadament es va beneficiar el germà de la presidenta madrilenya ja estan en mans de la fiscalia i aquest assumpte tindrà el seu propi recorregut d’aquí a uns mesos. El de Casado al capdavant del PP, no obstant, sembla que ha arribat al final.