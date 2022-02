La Fiscalia General de Justícia de la Ciutat de Mèxic va informar aquest dilluns que després de la troballa del cos d’una noia al poble de Santo Tomás Ajusco, a Ciutat de Mèxic, que ja ha sigut identificada, i es brinda acompanyament als seus familiars. Es tracta de Michell Simón, una jove model i presentadora de Coatzacoalcos, ciutat al sud de l’oriental estat mexicà de Veracruz, que havia sigut donada per desapareguda fa tres dies.

Agents de la Policia d’Investigació de la capital van fer entrevistes, inspeccions al lloc dels fets, van buscar testimonis i indicis per a la investigació. La Fiscalia va detallar que treballa conjuntament amb la Secretaria de Seguretat Ciutadana, «en diferents línies d’investigació» i manté el contacte amb les persones pròximes a la víctima per obtenir informació que permeti aclarir la mort de la jove, el cos de la qual va ser localitzat per treballadors de la zona quan apagaven un incendi als voltants.