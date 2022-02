Els Vint-i-set van acordar ahir reobrir la frontera exterior als turistes extracomunitaris que acreditin haver rebut la pauta completa de vacunació contra el coronavirus amb un dels sèrums reconeguts per la Unió Europea (UE), cosa que els permetrà desplaçar-se als països de la UE sense estar sotmesos a restriccions addicionals com quarantenes o tests a l’arribada. En una reunió d’Assumptes Generals de la UE a Brussel·les, els ministres van donar llum verda a la revisió proposada per Brussel·les per a les recomanacions de viatge de països tercers amb l’objectiu de passar d’un enfocament de risc per països a l’avaluació «cas per cas» de cada viatger.

D’aquesta manera, els països del bloc estableixen que «s’haurien d’aixecar les restriccions» que hi ha sobre els viatges no essencials a la UE en cas de persones immunitzades amb una vacuna aprovada per les autoritats sanitàries de la UE. En arribar a la reunió , el secretari d’Estat per a la UE, Pascual Navarro, va celebrar que el pas a criteris individuals en lloc de regionals permetrà «facilitar els moviments» a la Unió i «recuperar la normalitat». Es considerarà vacunada apta per viatjar sense més restriccions la persona que hagi rebut la pauta completa almenys 14 dies abans d’emprendre el viatge i en un termini no superior als 270 dies, tret que també compti amb una dosi de reforç.