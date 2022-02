Un institut d’Educació Secundària de Bétera (València) investiga la suposada agressió homófoba patida per un professor del centre per part d’un grup d’alumnes. Almenys una desena d’estudiants han estat expulsats i es mantenen obertes perquisicions per al total esclariment.

Els fets van tenir lloc la setmana passada, després que dimecres dues alumnes van sortir al pati amb una bandera LGTBI. La iniciativa va provocar que més estudiants s’unissin fins que el centre va demanar que es posés fi a aquesta mobilització. L’endemà, altres alumnes van acudir al centre amb banderes d’Espanya, que també van exhibir al pati. Davant la tensió creixent, un docent va demanar als joves que es dispersessin, un fet que va causar que un significatiu grup d’alumnes increpessin el professor amb crits despectius sobre la seva condició sexual i arribessin estirar-li dels cabells.