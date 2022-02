La majoria de governs i líders mundials, amb algunes excepcions, han condemnat l'atac ordenat aquest dijous pel president de Rússia, Vladimir Putin, contra Ucraïna, que amenaça l'estabilitat i la seguretat a Europa.

Aquestes són algunes de les reaccions més destacades:

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha acusat Putin de llançar un atac "no provocat i injustificat" contra Ucraïna i d'apostar per una "guerra premeditada" que provocarà una "catastròfica pèrdua de vides i sofriment". "Només Rússia és responsable de la mort i la destrucció que aquest atac portarà", ha subratllat.

La Xina ha demanat "a totes les parts implicades que mantinguin la calma per a evitar que la situació se surti de control", segons ha indicat la portaveu d'Exteriors Hua Chunying en roda de premsa.

El Govern de Turquia ha titllat la invasió "d'inacceptable violació del dret internacional" que amenaça la seguretat del món, i ha assegurat que mantindrà el seu suport a la integritat territorial, sobirania i unitat política d'Ucraïna.

Per presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha condemnat "l'atac bàrbar" de Rússia, i ha anunciat noves sancions europees contra "sectors estratègics" d'aquell país, inclòs el bloqueig als bancs al mercat europeu, i adverteix a Moscou que la Unió Europea no permetrà que "esfondri l'arquitectura de seguretat" al continent.

Per l'alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, aquestes "són les hores més fosques per Europa des del final de la Segona Guerra Mundial", ja que "una potència nuclear important ha atacat un país veí i està amenaçant amb represàlies a qualsevol altre estat que pugui acudir al seu rescat.

El president francès, Emmanuel Macron, ha demanat a Rússia que suspengui "immediatament" les seves operacions militars a Ucraïna, i ha dit que "França condemna la decisió de Rússia de fer la guerra a Ucraïna".

El canceller alemany, Olaf Scholz, ha condemnat l'atac, que ha qualificat de "trencament flagrant del dret internacional" que "no pot ser justificat de cap manera", al mateix temps que el seu govern ha ofert "suport massiu" tant a Polònia com a altres països veïns europeus, en l'acollida del previsible fluix que es derivarà de l'acció militar russa.

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha assegurat que "Occident no es quedarà a l'espera" mentre Rússia ataca Ucraïna, en una conversa amb el president d'aquest país, Volovímir Zelenski, després de l'inici de l'ofensiva russa.

També el primer ministre italià, Mario Draghi, ha condemnat l'atac i l'ha titllat "d'injustificat i injustificable". "Itàlia està prop del poble i les institucions ucraïneses en aquest moment dramàtic", ha afegit Draghi.

Àustria ha condemnat de forma enèrgica l'atac i ha demanat que Moscou aturi de forma immediata aquestes hostilitats contra Ucraïna que "novament suposen una violació flagrant de la seva integritat territorial i sobirania", ha indicat el canceller austríac, el conservador, Karl Nehammer.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha condemnat aquest dijous l'agressió russa i ha expressat la solidaritat d'Espanya "amb el Govern i el poble ucraïnès". "Em mantinc en contacte estret amb els nostres socis i aliats de la Unió Europea i l'OTAN per coordinar la nostra resposta", ha agregat.

El president polonès, Andrezej Duda, ha condemnat l'atac rus i ha demanat una "resposta conjunta" de l'OTAN, a més de convocar una reunió del Consell Nacional de Seguretat.

El ministre neerlandès d'Exteriors, Wopke Hoekstra, ha advertit aquest dijous, en una "forta condemna" a l'ofensiva russa a Ucraïna, que Moscou "pagarà un alt preu" pel que qualifica d'un "acte de guerra" contra Kíev.

La presidenta de Geòrgia, Saolmé Zurabishvili, s'ha mostrat "consternada" per l'agressió russa contra Ucraïna" i ha assegurat que s'està repetint "el mateix guió que va portar a l'ocupació del 20% del territori georgià, quan Moscou va reconèixer la independència de les secessionistes Abjasia i Ossètia del Sud, pas que va portar al trencament de relacions entre Geòrgia i Rússia".

El president de Romania, Klaus Iohannis, ha condemnat l'atac militar llançat per Rússia contra Ucraïna, i ha advocat perquè la comunitat internacional prengui represàlies contra el Kremlin.

El govern d'Hongria ha afirmat que "la guerra és el pitjor escenari possible" i ha mostrat el seu suport a la sobirania d'Ucraïna, encara que sense condemnar explícitament l'atac llançat avui per Rússia contra aquest país. Més tard, el primer ministre d'Hongria, l'ultranacionalista Viktor Orbán, s'ha sumat a la unilateral condemna dels líders europeus a l'atac de Rússia i Ucraïna.

El ministre búlgar de Defensa, Stefan Yanev, ha recolzat avui la tesi russa que el seu atac a Ucraïna és només una "operació militar" i que s'ha d'evitar frivolitzar i "exagerar" amb l'ús de la paraula "guerra", encara que posteriorment el president Rumen Revev ha qualificat "d'inacceptable" i de "desafiament a la seguretat europea" a l'atac.

Els governs de Letònia, Estònia i Lituània han apel·lat a l'article 4 d el'OTAN, que preveu consultes immediates entre els aliats, al mateix temps que han alertat contra la "previsible" campanya de desinformació i ciberatacs russos. "Hem d'estar preparats davant una imprevisible onada migratòria, ciberatacs i campanya de desinformació per part del bàndol rus", han dit.

El primer ministre de Croàcia, Andrej Plenkovic, ha condemnat enèrgicament avui la invasió russa, i ha condemnat exclusivament a Moscou de l'agressió i ha demanat aturar l'atac.

El primer ministre finlandès, Sauli Niinistö, ha manifestat avui la seva "commoció" i la "condemna més severa" davant l'atac rus a Ucraïna, a qui els hi ha enviat la seva "absoluta solidaritat".

El primer ministre australià, Scott Morrison, ha condemnat aquesta "brutal invasió" i ha anunciat la segona ronda de sancions contra individus i institucions russes vinculades a aquest atac. "Rússia ha escollit una guerra" ha dit Morrison.

L'Índia ha afirmat aquest dijous estar "observant de prop la situació" a Ucraïna, evitant condemnar l'acció d'un aliat estratègic en matèria de defensa i d'equipament militar. Ha anunciat que el focus d'atenció del país asiàtic és garantir la seguretat de la seva nació.

El primer ministre del Japó, Fumio Kishida, ha condemnat la "invasió" russa d'Ucraïna, ha acusat Moscou "d'utilitzar la força per canviar l'ordre establert" i ha anunciat que el seu govern respondrà a aquesta acció amb "mesures coordinades" amb la comunitat internacional.

"L'ús de les forces armades casant de baixes humanes no es pot justificar de cap manera. S'ha de garantir la sobirania, la integritat territorial i la independència d'Ucraïna" ha dit el president sud-coreà, Moon Jae-in.

El ministre d'Exteriors d'Iran, Hosein Amir Abdolahian, ha culpat aquest dijous a l'OTAN de la crisi a Ucraïna. El diplomàtic ha afirmat que Iran no creu que la guerra sigui la solució a la crisi i ha cridat a un alto el foc. "És imperatiu que s'estableixi un alto el foc i es busqui una resolució política i democràtica", ha indicat.

Israel ha considerat l'atac rus com una "greu violació de l'ordre internacional", i ha assegurat estar preparat per aportar assistència humanitària davant la situació per l'ofensiva militar russa.

El govern de Nova Zelanda ha condemnat l'atac "injustificat" de Rússia i ha indicat que està parlant amb altres països per emetre una "resposta conjunta". "Nova Zelanda condemna inequívocament aquest atac no provocat i injustificat de Rússia contra Ucraïna", ha apuntat la ministra neozelandesa d'Exterior, Nanaia Mahuta.

L'emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Zani, ha demanat a totes les parts que exerceixin la moderació i resolguin la disputa a través del diàleg constructiu i mètodes diplomàtics, així com la solució de disputes internacionals per mitjans pacífics, i que no prenguin cap mesura que condueixi a una "escalada major".

El Govern d'Argentina ha demanat a Rússia "cessar les accions militars" a Ucraïna i ha reiterat la necessitat de respectar els principis consagrats a la Carta de les Nacions Unides, "sense ambigüitats".