Pablo Casado continuarà formalment com a president del PP fins a la celebració del congrés extraordinari que tindrà lloc els dies 2 i 3 d'abril, on s'elegirà una nova direcció. A canvi de mantenir el càrrec, Casado s'ha compromès amb els barons del partit a no presentar candidatura per la reelecció. Així ho recull un comunicat pactat després d'una reunió de més de quatre hores a la seu del carrer Génova. Casado continuarà formalment com a president, però els poders passen a mans de la portaveu al Congrés, Cuca Gamarra, que farà les funcions de coordinadora general del partit fins a la cita. Esteban González Pons serà el president del Comitè Organitzador. Els barons han demanat obertament obertament a Alberto Núñez Feijóo que opti al relleu.