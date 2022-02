El d’ahir va ser un dia clau per al futur del Partit Popular, però al final de la jornada només hi va haver una certesa, que el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, optarà a liderar el partit en el congrés extraordinari que es convoqui. A l’hora de tancar aquesta edició es continuava celebrant la reunió de Pablo Casado amb els barons del partit, en la qual el polític de Palència es seguia resistint a dimitir. En tot cas, el compte enrere oficial per a la dimissió de Casado està en marxa. Segons fonts coneixedores del que es parlava en la reunió, en la mateixa hi va haver «unanimitat» de tots els dirigents territorials demanant una renúncia immediata.

Les mateixes fonts van assegurar que malgrat la demanda general de dimissió, Casado va intervenir per defensar que no entenia «res del que està passant», mentre que els barons li van respondre que podia comprovar-ho «fàcilment només passejant pel carrer» per adonar-se del grau d’animadversió que produeix la seva figura entre les bases del PP.

Una sola veu

El degoteig de barons territorials ahir tarda a les portes de la seu nacional ja sonava a l’uníson: Casado ha d’abandonar com més aviat millor la presidència i donar pas a la nova etapa que liderarà Alberto Núñez Feijóo, que es va reunir amb el polític de Palència abans de la trobada general. No hi va haver ni una sola fissura pública. Amb més o menys contundència els dirigents territorials van exigir decisions contundents. L’única gran absent d’ahir va ser Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, que en no liderar el PP madrileny, no va ser convidada. En el seu lloc hi va anar Pío García Escudero, al capdavant del partit des de la sortida de Cristina Cifuentes sense un congrés.

«Quan demano que Feijóo faci un pas significa que Casado el faci cap a un costat», va explicar el president del PP basc, Carlos Iturgaiz, aposta de l’actual líder popular per a les eleccions basques. A continuació va arribar el líder del PP de Castella-la Mancha, Paco Núñez, que també va ser molt clar: «Cal prendre mesures dràstiques. Jo no he amagat mai que Feijóo és un referent per al partit».

També Alfonso Fernández-Mañueco, president de Castella i Lleó, que en aquests moments negocia el seu futur govern, va assegurar que «necessitem un congrés tan ràpid com sigui possible i que sigui d’unitat. Si hi ha alguna cosa en què coincidim càrrecs públics i els afiliats del PP és que Feijóo és un referent per a tots», va concloure.

També Carlos Mazón, líder del PP de la Comunitat Valenciana i proper a Egea, que fa dies que demana un congrés extraordinari, va assegurar que «avui és el dia de la unitat, de treballar tots junts i obrir una nova etapa». José Antonio Monago, encara líder dels populars extremenys, va reconèixer que feia dies que no parla amb Casado i que havia de ser ell qui digués si dimitia.