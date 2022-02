Els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea van celebrar ahir un Consell Europeu extraordinari per parlar de la situació a Ucraïna i la crisi provocada per Rússia. El president del Consell Europeu, Charles Michel, va anunciar ahir per sorpresa la celebració d’una cimera d’emergència que a l’hora de tancar aquesta edició no havia acabat amb un únic tema en el menú: avaluar els últims esdeveniments a Ucraïna.

«La utilització de la força i la coerció per alterar les fronteres no hi té cabuda al segle XXI. Les accions agressives de la Federació russa violen el dret internacional i la integritat territorial i la sobirania d’Ucraïna i també soscaven l’ordre de seguretat europeu», va afirmar Michel en la carta d’invitació enviada a la resta de líders europeus.