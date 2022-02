Imaginin-se l’escena. Era una tarda tranquil·la al món cretàcic, els dinosaures eren es amos del planeta i semblava que es vivia el moment d’esplendor de l’era mesozoica. Però de cop, fa uns 66 milions d’anys, un asteroide gegant de més de 10 quilòmetres de diàmetre va xocar contra el que ara coneixem com la península de Yucatán, a Mèxic, i va desencadenar l’extinció massiva que va acabar amb tres quartes parts de totes les espècies del planeta. Inclosos els majestuosos i icònics dinosaures. Fins aquí, la història que tots més o menys sabem. Però un nou estudi publicat ahir a la revista Nature aporta una dada més per acabar d’enquadrar el moment. L’extinció dels dinosaures va començar a la primavera de l’hemisferi nord. O a la tardor de l’hemisferi sud, segons es miri. La investigació, liderada per un equip de la Universitat d’Upsala, a Suècia, aporta informació inèdita d’un moment decisiu en la història de la vida a la Terra.