La crisi en el PP ha liquidat el lideratge de Pablo Casado qui, malgrat voler resistir, ha sacrificat a la seva mà dreta, Teodoro García Egea. El seu nucli dur s'ha esvaït en qüestió de dies i ha posat en qüestió als escuders d'Egea, entre ells, l'artífex de l'estratègia de desgast i absorció de Ciutadans, el tossenc Fran Hervías.

El que va ser el propulsor del salt a l'esfera nacional de Cs, ostentant la secretaria d'Organització entre 2014 i 2020 de la mà d'Albert Rivera, va fitxar per Gènova atacant a Inés Arrimadas per actuar com a “crossa del sanchisme”. Va convertir les pulles en estratègia política, tramant una OPA contra les sigles que ell mateix va ajudar a fortificar.

Sobrenomenat com a 'senyor Llop' en al·lusió al personatge de Pulp Fiction que "soluciona problemes", va treballar a l'ombra mà a mà amb Egea, i quan encara seguia a Cs, va tirar d'agenda taronja per a engrossir les files populars i va ordir un pla per a esfonsar l'operació murciana de Cs i el PSOE. Una ofensiva que va fracassar després de la compra de tres trànsfugues que van permetre al PP seguir al capdavant del govern autonòmic.

Hervías va abandonar les sigles taronges quan ja es donava per morta la moció, es va implicar en què no fructifiqués quan mantenia el carnet de Cs i en va sortir victoriós, justificant així la seva fidelitat a Casado, en sotmetre als taronges a una caiguda lliure i a una hemorràgia constant de càrrecs i poder territorial. Egea va poder lluir davant el seu cap que Hervías era un bon fitxatge, que ja tenia experiència perquè va saber com absorbir a dirigents de UPyD perquè Cs quallés.

Un pla en 'estand by'

Això li va fer guanyar un lloc a Gènova que, ara com ara, manté. Exerceix com a assessor, entre bastidors i la carpetada de l'operació enderrocament de Cs encara està per executar. Un pla que està en ‘estand by’ a l'espera que el congrés extraordinari coroni com a nou líder nacional al president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i que aquest decideixi si el duu a terme o el descarta.

Però el perfil d'Hervías i la seva estreta vinculació a Egea compliquen la seva continuïtat en el PP. En la guerra oberta amb la presidenta de la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso, Hervías no va trigar a prendre partit per Casado, encara que dies després, en constatar l'aïllament del dirigent popular, va optar per distanciar-se públicament d'ell i va demanar un congrés extraordinari, és a dir, la dimissió de Casado.

En la diana dels taronges per la seva traïció al partit, va generar desconfiança entre alguns membres del PP, que no van trigar a aplaudir un tuit de la diputada de Cs, María Muñoz, en la qual replicava a Hervías: “No acceptem canvis ni devolucions”.

La capacitat camaleònica d'Hervías decantarà en bona part el seu futur en les files del PP, però Feijóo expressa reticències sobre mantenir als escuders de Casado i Egea en els seus llocs per les seves maniobres erràtiques fins al punt d'obrir una crisi interna que els ha arrasat.