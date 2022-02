Minuts abans de les sis del matí a Moscou, una hora menys a Kíev, el president de Rússia, Vladímir Putin, ha aparegut a la televisió per anunciar l’inici d’una «operació militar especial» a l’est d’Ucraïna. Amb aquest discurs, que arribava alhora que el Consell de Seguretat de les Nacions Unides feia una altra reunió d’emergència sobre la crisi, el conflicte entra en una nova etapa, una que diversos líders mundials han advertit que enfronta Europa al risc del seu pitjor conflicte des de la Segona Guerra Mundial.

Poc després de la intervenció de Putin han començat a sentir-se des del centre de Kíev sons d’explosions en la llunyania, seguits de sorolls de sirenes. Aquests mateixos sons s’han sentit en altres ciutats d’Ucraïna i hi ha hagut informacions de grans explosions visibles a prop de Khàrkiv, la segona ciutat del país, així com a prop de les localitats de Mariúpol i Dnipró.

El Ministeri de l’Interior d’Ucraïna ha emès un comunicat en què ha sentenciat: «La invasió ha començat» i fonts militars occidentals han informat que s’han atacat objectius estratègics militars.

Mentrestant, el Ministeri de Defensa rus ha assegurat que no té com a objectiu ciutats d’Ucraïna i que «res amenaça la població civil» del país, segons l’agència estatal russa RIA Novosti. Afirmen que estan utilitzant «armes d’alta precisió» per deshabilitar infraestructura militar, i instal·lacions i forces aèries de l’Exèrcit ucraïnès.

Arguments i amenaces de Putin

En el seu discurs Putin ha reiterat les seves acusacions habituals cap al Govern de Kíev, que acusa de «persecució i genocidi» de russoparlants i d’habitants de les zones separatistes de Donetsk i Lugansk, la independència dels quals va reconèixer dilluns. Ha assegurat que l’«objectiu» de l’acció militar serà buscar la «desmilitarització i ‘desnazificació’ d’Ucraïna», ha promès «portar davant la justícia els que han comès múltiples crims sagnants contra civils, incloent-hi ciutadans de la Federació Russa».

En els últims mesos el Kremlin ha anat desplegant equipament militar i tropes, fins a 190.000 efectius segons els càlculs dels Estats Units, a les fronteres d’Ucraïna, incloent-n’hi prop de 30.000 a Bielorússia. Putin ha afirmat en el seu discurs que els seus «plans no inclouen ocupar territori d’Ucraïna».

Ha descrit igualment l’operació com a resposta a la potencial expansió cap a l’est de l’OTAN, que ha definit com una «qüestió de vida o mort» per a Rússia. «És la línia línia vermella de què he parlat moltes vegades. L’han creuat», ha dit el líder rus, que en el seu breu discurs ha tingut temps també per a les amenaces.

«Qualsevol que intenti interferir, o fins i tot crear amenaces per al nostre país i el nostre poble, ha de saber que la resposta de Rússia serà immediata i els portarà conseqüències que no han experimentat mai abans en la història», ha dit . «Estamos a punt per a qualsevol cosa que passi».

Live on @CNN air- Matthew Chance hears loud explosions in the Capital City of Kyiv. Unclear where they came from- but they happened just minutes after Putin effectively declared war on Ukraine. Moments later Chance put a flack jacket on live on the air. pic.twitter.com/EQgsKPzlJQ — Ryan Nobles (@ryanobles) 24 de febrero de 2022

Zelenski declara la llei marcial

A Ucraïna el president Volodímir Zelenski s’ha dirigit a la nació poc abans de les set del matí anunciant la declaració de la llei marcial per l’atac rus. Zelenski no ha especificat quines restriccions s’implementaran. Ja des de la mitjanit tot el país estava en estat d’emergència, que permetia limitacions a la llibertat de moviment i havia establert controls policials.

Zelenski ha mantingut converses amb diversos líders, incloent-hi el president dels Estats Units, Joe Biden, que aquest dijous mantindrà una reunió amb els altres membres del G-7 –rere la qual s’espera un anunci d’una nova ronda de sancions a Rússia– i que en un comunicat mitja hora després de l’anunci de Putin ha assegurat que «el món farà que Rússia reti comptes».

El president d’Ucraïna també ha parlat amb el canceller alemany, Olaf Scholz; el primer ministre britànic, Boris Johson; el president de Polònia, Andrzek Duda, i el president del Consell d’Europa, Charles Michel, i ha demanat «sancions immediates, defensa i recolzament financer». «El món ha de forçar Rússia a la pau», ha escrit al seu compte de Twitter.

Espai aeri de risc

Ucraïna ha ordenat avui el tancament del seu espai aeri després de l’inici de l’operació militar llançada per Rússia al país. «A causa de l’alt risc de seguretat de l’aviació per a l’aeronàutica civil es decreta [...] el tancament de l’espai aeri d’Ucraïna per a vols civils», ha informat en un comunicat l’Empresa Estatal de Serveis de Trànsit Aeri d’Ucraïna. Poc abans Rússia havia tancat l’espai aeri a les regions russes veïnes a l’est d’Ucraïna. El tancament de l’espai aeri ucraïnès per als vols civils ha sigut decretat a partir de les 0.45 GMT (02.45 hora local).

L’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) va informar aquest dijous que classifica Ucraïna com a zona de conflicte actiu, ja que el seu espai aeri i infraestructures es veuen afectats per hostilitats que suposen un risc per a la seguretat de l’aviació civil. En un comunicat remès per l’organització, amb seu a Alemanya, l’EASA va indicar a les aerolínies que Ucraïna és ara zona de conflicte actiu i que hi ha un risc «que els avions civils siguin blanc deliberat o siguin identificats erròniament». «L’espai aeri d’Ucraïna i les seves infraestructures més importants, com els aeroports, estan sotmesos a la influència d’operacions militars, cosa que crea riscos per a la seguretat de l’aviació civil», va afegir l’Agència. «La presència i possible ús d’una àmplia gamma d’armament aeri i terrestre suposa un alt risc per als vols civils a tota altitud», va concloure l’EASA, que va destacar que la situació és «fluida» i pot canviar ràpidament. L’agència va instar els operadors a ser especialment acurats amb les zones veïnes de la frontera entre Ucraïna, Bielorússia i Rússia, igual com respecte a centres urbans com la capital, Kíev, i les ciutats de Lviv (oest), Dnipropetrovsk (centre), Simferòpol (oest) i Odessa (sud).