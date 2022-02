Les Forces Armades d'Ucraïna han informat de les primeres víctimes mortals després de la invasió militar ordenada de matinada pel president de Rússia, Vladimir Putin, amb set militars ucraïnesos morts a la regió d'Odesa i desenes d'"enemics" caiguts en una localitat de Lugansk.

L'Exèrcit ha confirmat un "intens bombardeig" en zones de l'est d'Ucraïna i Zelenski ja ha donat ordre d'"infligir el màxim possible de pèrdues als invasors", segons comunicats arreplegats per l'agència UNIAN. Les forces lleials a Kíev també han informat del suposat enderrocament de diverses aeronaus russes, cosa que Moscou nega.

Segons les Forces Armades d'Ucraïna, han aconseguit repel·lir un atac de les tropes russes en la regió de Lugansk, controlada en part pels rebels separatistes, i ha xifrat en 50 els "enemics" morts, en un context bèl·lic en què Zelenski ha ordenat actuar contra l'"ocupació" amb totes les forces.

Víctimes civils

Al mateix temps, el ministeri de l'Interior d'Ucraïna informa d'almenys vuit morts i una desena de ferits en les primeres hores de la invasió russa al país. "Una dona i un nen van resultar ferits a la regió de Konopot, on va cremar un vehicle. A la ciutat de Podolsk de la regió d'Odessa, set morts, set ferits i 19 desapareguts a conseqüència d'un bombardeig. A la ciutat de Mariúpol, regió de Donetsk, hi ha un mort i dos ferits", va informar Interior en el seu canal de Telegram.