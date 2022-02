Volodímir Zelenski no era un personatge desconegut a Ucraïna quan va decidir presentar-se a les eleccions presidencials del país. Tot i així, el seu nom no apareixia associat a l’activitat política, sinó a la comèdia. Zelenski havia interpretat durant tres anys un professor d’història que es va convertir en president del país de forma accidental en la sèrie ‘Servant of the people’, emesa a Netflix.

La ficció de vegades supera la realitat, i un any abans de les eleccions del 2019, els productors de la sèrie van crear un partit polític amb el mateix nom, amb el qual Zelenski es va presentar a les eleccions i va arrasar sense experiència política prèvia. L’aventura política de Zelenski va començar gairebé com una farsa la nit del 31 de desembre del 2018, amb l’anunci televisiu de la seva candidatura a les eleccions presidencials. Ucraïna llavors ja estava en desacord amb Rússia, lidiant amb un conflicte diplomàtic des de la crisi de Crimea del 2014 i l’esclat de la guerra a l’est separatista del país. El seu líder, Petró Poroixenko, va tenir una caiguda en la seva popularitat. Personatge mediàtic Zelenski havia interpretat un president fictici que disfrutava de la simpatia popular i el seu personatge havia sabut captar l’esperit de l’època. Una campanya flaix, realitzada primer a les xarxes socials, va fer triomfar l’estrella televisiva: la seva candidatura comptava amb més del 70% dels recolzaments. Després de fer-se efectiva la seva elecció, els seus crítics van témer el pitjor. Per als seus opositors, el nadiu de Kriví Rih, una ciutat industrial i de parla russa al centre d’Ucraïna, era només una personalitat mediàtica comparable a Donald Trump o Silvio Berlusconi.