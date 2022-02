Rússia ja controla el recinte de la central nuclear de Txernòbil, on el 1986 hi va haver un dels pitjors desastres nuclears de la història, segons han confirmat fonts del govern ucraïnès citades per l'agència de notícies estatal, Ukrinform. «Després d'una ferotge batalla, hem perdut el control de Txernòbil», ha dit un portaveu de la presidència ucraïnesa, Mykhaylo Podolyak. La CNN també ha entrevistat la portaveu de l'agència estatal de la zona d'exclusió, Yevgeniya Kuznetsova, que també ha confirmat que Ucraïna ja no controla l'espai. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha dit a la CNN que els russos estan controlant cada hora «més i més territori».

Hores abans, el president ucraïnès, Volodymyr Zelenski, havia avisat a través d'una piulada a Twitter que l'exèrcit estava «donant la vida per evitar que es repeteixi la tragèdia del 1986». Zelenski també havia afegit que l'atac per controlar Txernòbil suposa una «declaració de guerra contra tota Europa». Els enfrontaments amb les forces russes ja han provocat desenes de morts a Ucraïna, alguns d'ells civils. El ministeri de l'Interior ucraïnès ha comunicat aquest migdia que un avió de les seves forces armades «s'ha estavellat» als afores de Kíev provocant la mort de cinc persones. Kíev també ha confirmat atacs a la capital, a Odessa i Kherson, al sud, a Kharkiv, a l'est. Segons alguns mitjans locals, també hi ha hagut explosions a Lviv, la ciutat més a l'oest del país i molt a prop de la frontera amb Polònia.

Com a conseqüència, el ministeri d'Infraestructures d'Ucraïna ha assenyalat que ja han evacuat més 3.000 persones de Donetsk i Lugansk i ha anunciat l'enviament d'avions d'evacuació al Donbas i a Odessa. Les autoritats d'Ucraïna també han demanat l'evacuació a alguns habitants de parts de Kriví Rih, ciutat amb més de 700.000 a la província de Dnipropetrovsk, al sud-est del país, segons Ukrinform. També s'ha ordenat al districte d'Uman, a la província de Cherkasky, al centre d'Ucraïna, que es desplaci a altres zones més segures del país. Ucraïna també ha assegurat haver rebut atacs des de Bielorússia amb almenys quatre míssils.

Les tropes russes a Bielorússia avancen cap a Kíev

Segons l'organisme d'intel·ligència de defensa del Regne Unit, les tropes russes que estan a Bielorússia estan avançant cap a Kíev i Rússia està fent atacs aeris als afores de la capital ucraïnesa. A més, apunta que els atacs a Ucraïna s'estan fent per «una combinació de míssils russos des de terra, aire i mar i amb bombardejos d'artilleria». L'objectiu de l'atac rus, diuen, és la infraestructura militar, especialment instal·lacions de comandament i control i defensa aèria. Per la part ucraïnesa, l'organisme apunta que les forces armades estan oposant una «resistència ferma» i continuen conservant les ciutats clau. «Hi ha baixes per les dues bandes, malgrat que el número exacte no està clar», assenyalen.

La situació confosa sobre el terreny

Mentrestant, la confusió regna a Ucraïna, especialment entre la població civil i els estrangers –alguns dels quals, com el català Lluís Cortés, intenten marxar-ne. Després de l'inici de la invasió, Cortés ha iniciat una «caòtica» travessia des de Kíev per intentar sortir del país. Segons ha explicat ell mateix a la premsa, ha pogut pujar en una furgoneta per anar cap a Lviv, a l'oest d'Ucraïna, i des d'allà travessar la frontera. En les imatges que ha enviat, es poden veure molts cotxes fent cua a les gasolineres, i fins i tot gent caminant amb maletes per la carretera. També ha confirmat que hi ha vehicles que circulen contra direcció per poder obrir més espais per als cotxes per anar cap als destins que es consideren més segurs.

17:59 - Está anocheciendo. Cambio de chofer en la furgoneta. Este señor nos deja en manos de su compañero y se vuelve a Kiev CAMINANDO para juntarse con los suyos e iniciar un nuevo camino junto a ellos. ¿Profesional o héroe? Thank you Dima, the best. pic.twitter.com/egQBsK2Nel — Lluís Cortés (@Llcortes14) 24 de febrero de 2022

Des del nord-est d'Ucraïna, N. B., de 18 anys, explica a l'ACN que la situació des d'aquest dijous a primera hora és molt confusa. «No sabem que passarà demà, no podíem imaginar una cosa així i un dia no és suficient per reflexionar sobre tot el que està passant», expressa. Bohachenko afirma que es veuen inundats per preguntes sense resposta. «Tenim moltes preguntes, per què i per quin motiu? I no tenim respostes, només podem esperar, pensar i creure», afirma. Amb relació a la idea de marxar de la seva ciutat, diu que de moment es troben en una de les zones que «encara són segures», però que no saben què passarà perquè tot canvia d'un moment per l'altre.