La Sala Contenciosa del Tribunal Suprem declara en les 63 resolucions que van ser donades a conèixer ahir i amb les quals, almenys de moment, tanca la porta a revisar els indults dels condemnats pel procés independentista, que només pot impugnar una mesura de gràcia qui es constata que té «un interès legítim derivat d’haver estat víctima, ofès o perjudicat pel delicte».

Aquest criteri tan restrictiu expulsa automàticament d’aquestes impugnacions els partits, inclòs Vox, encara que exercissin l’acusació popular al judici que es va celebrar contra els líders independentistes després indultats. La sala del Suprem recorda que el mateix tribunal que va jutjar el procés va descartar que pogués informar sobre la mesura de gràcia, perquè la llei de l’indult només preveu la intervenció del perjudicat pel delicte i no de qui va exercir l’acusació popular. El tribunal nega que aquests partits exerceixin un interès legítim que es veu afectat per l’indult, encara que als seus estatuts aparegui la defensa i salvaguarda de la unitat nacional i de la sobirania nacional que resideix en el poble espanyol.

El Tribunal Suprem respon Vox que «el que s’està invocant són interessos generals, la representació dels quals no té atribuïda legalment». «No és el titular dels béns jurídics que esmenta, són interessos generals que pertanyen a la col·lectivitat, a tots els ciutadans, i per això no pot invocar-ne la defensa com a font d’un interès legítim, específic i qualificat per a la interposició del recurs» perquè els partits polítics no tenen atribuïda la representació de la societat ni de l’interès general.

Vot particular

Els magistrats Wenceslao Olea i Fernando Román discrepen del criteri restrictiu que manté la majoria, perquè, tenint en compte la gravetat dels delictes, van afectar «tots i cadascun dels ciutadans espanyols», cosa que hauria d’haver fet no descartar, almenys ja, la legitimació de cinc dels set recurrents: Vox, PP, diputats catalans de Ciutadans, del PP i l’exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo, a qui la majoria nega també la possibilitat d’impugnar la mesura de gràcia, perquè no es va personar com a perjudicat directe del delicte al judici penal. Ni tan sols els discrepants donen suport a la legitimació de Convivència Cívica i de Propatrimonium Sijena Jerusalem, en no apreciar connexió directa amb els fets delictius.