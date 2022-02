La Unió Europea (UE) ha condemnat aquest dijous l’«injustificat» atac rus contra Ucraïna, ha expressat el seu temor pels civils i ha assegurat que farà que el Kremlin «reti comptes» per això. «Condemnem enèrgicament l’atac injustificat de Rússia a Ucraïna», han indicat en els seus comptes oficial de Twitter els presidents de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i del Consell Europeu, Charles Michel. En el missatge, que també ha publicat en el seu perfil l’alt representant comunitari per a la Política Exterior, Josep Borrell, a la mateixa xarxa social, han dit: «En aquestes hores fosques, els nostres pensaments estan amb Ucraïna i les dones, homes i nens innocents que afronten aquest atac no provocat i temen per les seva vida».

Von der Leyen es reunirà avui amb el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, i junts oferiran a continuació una declaració a la premsa a les 9.30 GMT. Stoltenberg també ha condemnat avui en un comunicat l’atac «no provocat» de Rússia contra Ucraïna que «posa en perill innombrables vides civils». Els primers paquets de sancions aprovats per la UE, els Estats Units, el Canadà i el Regne Unit contra Rússia per haver reconegut la independència de les repúbliques separatistes ucraïneses de Donetsk i Lugansk van començar a aplicar-se dimecres, tot i que el Govern de Kíev ha demanat a Occident augmentar la pressió en tots els àmbits, incloent-hi el militar i el diplomàtic. Les sancions aprovades per la UE inclouen la prohibició que alts càrrecs russos viatgin a territori europeu, limiten l’accés per part de Moscou als mercats financers europeus i contenen un embargament comercial a les regions separatistes. El president de Rússia, Vladímir Putin, ha anunciat avui el començament d’una operació militar a l’est d’Ucraïna per protegir les persones d’«abusos i del genocidi» del Govern ucraïnès des de fa vuit anys. En un discurs televisiu, Putin ha dit que Rússia no planeja l’ocupació de territoris ucraïnesos, però recolza el dret dels pobles d’Ucraïna a l’autodeterminació.