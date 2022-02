L’atac militar a Ucraïna iniciat de matinada per Vladímir Putin ha portat els Estats Units i la Unió Europea a reforçar les sancions contra Rússia. En una compareixença a la Casa Blanca, el president Joe Biden va qualificar ahir la incursió militar de «guerra» i va assenyalar: «Putin és l’agressor. Putin ha elegit aquesta guerra i ara ell i el seu país hauran d’afrontar les conseqüències».

Tot i assenyalar directament el president rus, les sancions anunciades no el castiguen directament, una opció que el demòcrata va assegurar, no obstant, que «segueix sobre la taula». Tampoc inclouen el que demanava Ucraïna i defensen també altres països com el Regne Unit: treure Rússia del sistema SWIFT, vital per a les transaccions bancàries. Encara que aquest càstig, segons Biden, «sempre és una opció, ara no és el que desitja Europa».

A Brussel·les, els caps d’Estat i de Govern de la UE també van acordar imposar noves restriccions a bancs, al sector energètic, al transport, als béns tecnològics d’ús dual i a les exportacions. I fins i tot restringiran la concessió de visats, a més d’incloure nous alts càrrecs en la llista de persones que tenen prohibida la seva entrada en territori europeu i els seus béns congelats.

Sobre la taula dels líders europeus hi ha la possibilitat d’expulsar Rússia de la plataforma SWIFT, que connecta més d’11.000 institucions financeres per facilitar les transferències a tot el món. Tot i això, no tots els estats membres estan d’acord a utilitzar aquest botó nuclear i són partidaris de guardar una mica de munició.