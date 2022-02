Pablo Casado va arribar ahir al seu despatx de la seu del Partit Popular al carrer Gènova de Madrid a mig matí. Havia sortit de l’edifici gairebé a les tres de la matinada després d’una reunió molt dura amb els barons, en què tots li van dir personalment que la seva etapa havia acabat. Casado sabia que la cita amb els líders autonòmics del partit seria molt difícil i per això se l’havia preparada a consciència. Isabel Díaz Ayuso no estava convidada perquè no dirigeix​el PP de Madrid, encara que la seva absència remarcava encara més el seu paper principal en la trama que ha liquidat l’autoritat del president del PP en temps rècord. La seva aliança amb Alberto Núñez Feijóo va anul·lar qualsevol capacitat de reacció de Casado i el seu ja exsecretari general, Teodoro García Egea.

El líder dels populars havia estudiat «tots els escenaris». «Anava amb diferents plans per anar plantejant-los segons s’anessin canalitzant les converses», admet una persona del seu cercle de confiança. Casado va anar a la reunió, que va durar més de quatre hores, com si fos una negociació de vida o mort. Perquè realment així era: alguns volien que anunciés la seva mort política en acabar la trobada. La tarda va començar poc abans de dos quarts de set, amb una reunió cara a cara entre Feijóo i Casado, en què el líder del PP li va avançar, segons fonts del seu equip, el seu desig de seguir com a president del partit fins al congrés extraordinari que se celebrarà el 2 i el 3 d’abril. Una hora i mitja després, tots dos es van sumar a la reunió amb els presidents autonòmics.

Monago, el més bel·ligerant

Reunits tots a la sala de juntes, en una llarga taula en forma d’U, Casado va prendre breument la paraula i els va dir que havia escoltat el president gallec i que havia arribat el moment de saber què opinaven tots. Va practicar l’escolta activa, com a bon negociador. El líder del PP, segons fonts presents, va aguantar amb fermesa les intervencions i queixes per la gestió del xoc amb Ayuso, la «degradació» de la vida interna del partit per les decisions de García Egea aquests anys i l’error d’haver arribat amb ell com a secretari general fins al final (havia dimitit la vigília). Les dues idees predominants en els discursos de la immensa majoria, segons coincideixen diversos dels presents, van ser que «l’etapa de la direcció actual, amb Casado al capdavant, s’havia acabat» i que «Feijóo havia de ser el nou president» . Entre els dirigents crítics amb Casado van destacar la bel·ligerància de José Antonio Monago (Extremadura) en primer terme, segons coincideixen diversos dels assistents, i també l’actitud dura de Paco Núñez (Castella-la Manxa) i María José Sáenz de Buruaga (Cantàbria) . També va ser cridanera la rugositat de Fernando López Miras (Múrcia). Per contra, segons fonts de Gènova, al líder del PP li va semblar «raonable» l’actitud de Juanma Moreno (Andalusia). Ja a l’entrada de la reunió, el president de la Junta va demanar solucionar la crisi interna «amb cor i cap». I a dins va tenir una actitud «constructiva» per suavitzar la situació i que pogués sortir un full de ruta pactat per tothom.

Després d’escoltar tothom, el líder dels populars va prendre la paraula i, amb «fermesa», els va anunciar que no pensava dimitir. «He pogut cometre errors, sí, molts, però no he fet res de dolent», va afirmar segons diversos assistents. No ha robat ni ha espiat Ayuso, va assegurar. I va reconèixer que sent que viu una «situació molt injusta». «Jo sóc el president nacional del PP. No em podeu fer fora avui», va exclamar.

Casado va recordar que la reunió de líders autonòmics és un òrgan assessor del president, no un òrgan per prendre decisions sobre la composició de la cúpula. Qualsevol decisió l’ha de prendre la junta directiva nacional, va apuntar, on ell mateix ja ha obert la porta a la nova etapa en convocar-la dimarts i incloure la votació d’un congrés extraordinari. El president va destacar que va arribar a la cúspide gràcies a la legitimitat que li va donar la victòria en un congrés, el 2018, i n’ha d’arribar un altre per perdre el poder i passar el testimoni. «Fer les coses bé» passava, segons el seu parer, per seguir de president fins al congrés de l’abril, al qual es va comprometre per escrit a no presentar-s’hi.

El dirigent gallec i el cap dels populars van informar la resta, al final, que en la reunió només havien pactat que Cuca Gamarra serà la coordinadora general, per al dia a dia de partit, i Esteban González Pons, el president del comitè organitzador del congrés. Com resumeix una expresidenta autonòmica del partit, al final ho van resoldre «civilitzadament» i sense «dimissions després d’un aquelarre».